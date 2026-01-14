قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"بيتكوين" تسجل أعلى مستوى في شهرين وتتجاوز 95 ألف دولار

أ ش أ

 ارتفع سعر عملة "بيتكوين"، أكبر العملات المشفرة في العالم، خلال تداولات اليوم /الأربعاء/، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من شهرين، معززا بشراء كبير من شركة ستراتيجي وبدعم من بيانات التضخم الأمريكية المعتدلة التي دعمت معنويات السوق.


وصعدت "بيتكوين" بنسبة 3.62% لتصل إلى 95,170.3 دولار، وفقا لبيانات منصة CoinMarketCap.


كما ارتفعت العملات المشفرة الأوسع نطاقا خلال الجلسة، حيث قفزت إيثريوم، ثاني أكبر عملة، بنسبة 7.3% لتصل إلى 3,322.50 دولار، فيما صعدت عملة ريبل (XRP) بنسبة 5%.


وجاءت مكاسب العملة بعد أن أعلنت شركة ستراتيجي، التي يرأسها مايكل سايلور، عن شراء 13,627 عملة بيتكوين بمتوسط تكلفة 91,519 دولار، بإجمالي 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالي مخزون الشركة إلى 687,410 عملات بيتكوين، مما يعزز موقعها كأكبر مالك مؤسسي لهذه العملة.


وتعد هذه أكبر عملية شراء لبيتكوين من قبل الشركة منذ يوليو 2025، وتم تمويلها من خلال بيع أسهم عادية وأسهم ممتازة، مما خفف المخاوف بشأن تقليص مشترياتها بعد عمليات شراء هامشية منذ منتصف ديسمبر الماضي.


كما تلقى سوق العملات المشفرة دعما إضافيا من بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر ديسمبر، التي جاءت متوافقة أو أقل قليلا من التوقعات، فيما جاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي أقل قليلا من التوقعات ولكنه متوافق مع قراءة نوفمبر.


وتتوقع الأسواق الآن خفضين لأسعار الفائدة خلال 2026، مع احتمالية خفض ثالث بسبب تباطؤ سوق الوظائف، وفق محللي بنك ING.
 

