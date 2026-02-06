قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج الكثيف في اليابان إلى 42 قتيلا
قبيل المحادثات مع أمريكا.. عراقجي يلتقي البوسعيدي في سلطنة عمان
الحرس الثوري الإيراني: لا تفاوض على قدرات الردع.. والمفاوضات تنحصر في الملف النووي
هل يجب استئذان الزوج قبل صيام قضاء أيام رمضان؟.. الأزهر يجيب
"حياة كريمة" تواصل حصد الجوائز الدولية بعد فوزها بجائزة دبي
جامعة عين شمس تستضيف الجامعة الشتوية لمشروع FEF مصر «REINVENTE»
الطقس اليوم.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق
شبح بملابس برتقالية قرب زنزانة إبستين.. كاميرا المراقبة تكشف لغزا ليلة وفاته
مباحثات بين وزيري خارجية مصر وأوكرانيا.. تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي
«بيوت طلبة مؤسسة التكافل الاجتماعي بالوادي الجديد».. مظلة رعاية تعليمية واجتماعية
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 6-2-2026
أخبار التكنولوجيا| روبوت جوجل Gemini يتجاوز 750 مليون مستخدم نشط شهريا.. أوبو تطرح تحديث ColorOS 16 لجميع هواتفها
نائب وزير خارجية الصين: ندعم إيران في حماية السيادة والأمن والسلامة

كشفت قناة القاهرة الإخبارية ،عن أن نائب وزير الخارجية الصيني اجتمع أمس مع نظيره الإيراني في بكين .


وأوضحت القناة نقلا عن رويترز، أن نائب وزير خارجية الصين، قال ندعم إيران في حماية السيادة والأمن والسلامة.


وأكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تدخل أي محادثات دبلوماسية بوعي كامل وذاكرة ثابتة للعام الماضي، وذلك قبيل انطلاق جولة المفاوضات المرتقبة في مسقط.

وفي سلسلة تغريدات على منصة إكس صباح اليوم الجمعة، شدد عراقجي على أن بلاده تتعامل بحسن نية، لكنها تظل ثابتة على حقوقها، مع التأكيد على أن الالتزامات الدولية يجب أن تُحترم.
 

الالتزامات والمبادئ الأساسية لأي اتفاق

وقال وزير الخارجية الإيراني: «نحن نشارك بحسن نية ونتمسك بحقوقنا. الالتزامات بحاجة إلى أن تُحترم. المساواة، الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة ليست مجرد شعار، إنها ضرورة وأركان لأي اتفاق مستدام.»

وأشار عراقجي بذلك إلى أن إيران لن تتنازل عن حقوقها النووية والسيادية، وأن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يقوم على أساس توازن مصالح الأطراف واحترام الالتزامات الدولية المتبادلة.

تأتي تصريحات عراقجي قبل انطلاق محادثات مسقط، التي من المتوقع أن تركز على قضايا البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات الدولية، في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لإحياء الاتفاق النووي بعد سنوات من التوتر بين طهران والغرب.

