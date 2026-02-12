خبير عسكري: مصر تواجه لأول مرة تهديدات إستراتيجية متزامنة من 4 اتجاهات

قال اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن مصر تواجه لأول مرة منذ سنوات طويلة تهديدات استراتيجية متزامنة تأتي من أربعة اتجاهات رئيسية، في ظل حالة من السيولة وعدم الاستقرار التي يشهدها الإقليم والعالم.

الأوضاع المتوترة

وأضاف فرج، خلال حواره في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، أن مصادر التهديد تتوزع بين الأوضاع المتوترة في قطاع غزة، والحدود الغربية مع ليبيا، والتطورات في السودان، بالإضافة إلى التهديدات المرتبطة بمنطقة باب المندب في البحر الأحمر، والتي تُعد المدخل الرئيسي لقناة السويس وأحد أهم المحاور الحيوية للتجارة العالمية.

وأشار الخبير العسكري إلى أن الاتجاه الاستراتيجي الشمالي في البحر المتوسط لا يخلو أيضًا من تحديات متزايدة، حيث تشهد المنطقة صراعات حول الغاز وتداخل مصالح إقليمية ودولية، ما يضيف ضغطًا إضافيًا على الأمن القومي المصري ويستدعي يقظة مستمرة وتنسيقًا دفاعيًا واستراتيجيًا محكمًا.

مواجهة التحديات المتزامنة

وشدد سمير فرج على أهمية متابعة تطورات هذه الملفات والتعامل معها بحس أمني عالٍ، مؤكدًا أن مصر تعمل على تعزيز قدراتها لحماية مصالحها الحيوية في مواجهة هذه التحديات المتزامنة.