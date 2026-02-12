قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خبير عسكري: مصر تواجه لأول مرة تهديدات إستراتيجية متزامنة من 4 اتجاهات

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
محمد البدوي

قال اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن مصر تواجه لأول مرة منذ سنوات طويلة تهديدات استراتيجية متزامنة تأتي من أربعة اتجاهات رئيسية، في ظل حالة من السيولة وعدم الاستقرار التي يشهدها الإقليم والعالم.

الأوضاع المتوترة

وأضاف فرج، خلال حواره في برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، أن مصادر التهديد تتوزع بين الأوضاع المتوترة في قطاع غزة، والحدود الغربية مع ليبيا، والتطورات في السودان، بالإضافة إلى التهديدات المرتبطة بمنطقة باب المندب في البحر الأحمر، والتي تُعد المدخل الرئيسي لقناة السويس وأحد أهم المحاور الحيوية للتجارة العالمية.

وأشار الخبير العسكري إلى أن الاتجاه الاستراتيجي الشمالي في البحر المتوسط لا يخلو أيضًا من تحديات متزايدة، حيث تشهد المنطقة صراعات حول الغاز وتداخل مصالح إقليمية ودولية، ما يضيف ضغطًا إضافيًا على الأمن القومي المصري ويستدعي يقظة مستمرة وتنسيقًا دفاعيًا واستراتيجيًا محكمًا.

مواجهة التحديات المتزامنة

وشدد سمير فرج على أهمية متابعة تطورات هذه الملفات والتعامل معها بحس أمني عالٍ، مؤكدًا أن مصر تعمل على تعزيز قدراتها لحماية مصالحها الحيوية في مواجهة هذه التحديات المتزامنة.

اللواء سمير فرج غزة قطاع غزة السودان باب المندب قناة السويس مواجهة التحديات

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

كارولين عزمي

انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

دواء الحموضة

دواء شائع تحت التحذير .. آثار جانبية لا ينتبه لها كثيرون

زوجة ماجد المصري

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة.. شاهد

الوذمة

عشبة غير متوقعة تعالج احتباس السوائل والضغط

بالصور

منجم من الفوائد.. أهمية البيض المسلوق على السحور

منجم من الفوائد.. اهمية البيض المسلوق على السحور

موعد كسوف الشمس الأول في 2026 .. اعرف التوقيت والمكان

أمل رزق: قعدت على الرصيف واتخانت بس وقفت تاني .. ومش بقبل أدوار تعجيزية

