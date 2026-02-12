بعد وفاته بجرعة بنج زائدة .. والدة طفل تبكي بحرقة على الهواء: مكنش عايز يروح المستشفى

حلت والدة الطفل المتوفي محمد ماجد ضيفة على الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا الخير " المذاع على قناة “ النهار ”.

وكشت والدة الطفل المتوفي تفاصيل وفاته في إحدى المستشفيات بعد تدخل جراحي في أسنانه .



وقالت والدة الطفل المتوفي:" الدكتور قال إنه هيعمل عملية حشو لأسنان ابني محمد لإنقاذ الأسنان من التسوس وقلت للدكتور أنا مش عايزة ابني يتوجع لما ياكل تاني ".



ودخلت والدة الطفل المتوفي في نوبة بكاء على الهواء أثناء حديثها عن تفاصيل وفاة ابنها، قائلة:" دكتور الأطفال لما كشف على ابني وقالي إنه كويس جدا وإن حالته تسمح بالتخدير لإجراء عملية الأسنان ".

وتابعت :" ابني مكنش عايز ينزل من البيت يوم العملية ولما وصلنا المستشفى عملنا فحوصات له وكان كل حاجة تمام واخر كلمة قالهالي يا ماما ومكنش عايز يدخل العمليات ".



وأكملت :" قلبي وجعني اوي على ابني وكنت عارفه إنه مات في غرفة العمليات ".



ومن جانبه قال والد الطفل المتوفي:" لما سألت الدكتور عن البنج إذا كان خطر على ابني قالي لأ خالص ودي مش اول مرة اعمل فيها العملية دي ".

