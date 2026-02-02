قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي احتجاجا على طرد دبلوماسي

الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي احتجاجا على طرد دبلوماسي بريطاني
الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي احتجاجا على طرد دبلوماسي بريطاني
أ ش أ

استدعت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الاثنين السفير الروسي لدى لندن لإبلاغه احتجاج المملكة المتحدة على طرد موسكو لدبلوماسي بريطاني الشهر الماضي بتهمة التجسس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية: "ندين بأشد العبارات قرار روسيا غير المبرر وغير المصرح به بطرد دبلوماسي بريطاني الشهر الماضي، واتهامات لا أساس لها ضد موظفينا"، بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية.

وأشار المتحدث إلى أن مسؤولا رفيع المستوى في وزارة الخارجية البريطانية، أوضح خلال استدعاء السفير الروسي، أن المملكة المتحدة لن تتسامح مع ترهيب موظفي السفارة البريطانية، ولذلك تتخذ اليوم إجراء مماثلا بإلغاء اعتماد دبلوماسي روسي.

وجاء في البيان: "من المؤسف للغاية أن تسعى روسيا باستمرار إلى عرقلة عمل البعثات الدبلوماسية البريطانية وردع دعمنا لأوكرانيا.. وأي إجراء آخر تتخذه روسيا سيُعتبر تصعيدا وسيتم الرد عليه وفقا لذلك."

وكانت روسيا قد أعلنت الشهر الماضي طرد دبلوماسي بريطاني من موسكو، واتهمته بالعمل سرا كجاسوس لصالح أجهزة الاستخبارات البريطانية.

وقالت روسيا إنها منحت الدبلوماسي مهلة أسبوعين لمغادرة أراضيها، وأكدت أن موسكو "لن تتسامح مع أنشطة ضباط الاستخبارات البريطانيين غير المعلنين" على أراضيها.

وزارة الخارجية البريطانية السفير الروسي لدى لندن احتجاج المملكة المتحدة طرد موسكو لدبلوماسي بريطاني تهمة التجسس

