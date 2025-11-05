قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أناني .. أمير عبدالحميد يكشف كواليس خلاف زيزو وتريزيجيه داخل المنتخب
سعر صرف الدولار في مصر اليوم الأربعاء 5-11-2025
720 جنيهًا .. انخفاض سعر الجنيه الذهب في مصر
افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بالبر الغربي في الأقصر
إذا كانت لك حاجة عند الله.. «الإفتاء»: بهذا العمل تجد مطلبك
ترامب: الإغلاق الحكومي سبب خسارة «الجمهوريين» انتخابات الولايات
لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها
لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة
للي بيفهموا في الكورة .. «الغندور» يطرح تساؤلًا لجمهور الأهلي
انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي السنوى بتمريض القاهرة.. اليوم
حكم الانتقال في كفارة اليمين من الإطعام عند العجز إلى الصيام
عدو ترامب وإسرائيل .. من هو المسلم زهران ممداني حاكم نيويورك الجديد؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شاهد| كاديلاك سيليستيك 2026 الجديدة

كاديلاك سيليستيك موديل 2026
كاديلاك سيليستيك موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة كاديلاك عن طرازها الجديد كاديلاك سيليستيك موديل 2026، وتنتمي سيليستيك لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتمتلك ملامح عصريه جديده في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة، وتنافس العديد من الاصدارات من ضمنها سيارة رولز رويس سبيكتر.

كاديلاك سيليستيك موديل 2026

محرك كاديلاك سيليستيك موديل 2026

تستمد سيارة كاديلاك سيليستيك موديل 2026 قوتها من محركين كهربائيين يمنحانها نظام دفع رباعي بالكامل، وبها قوة 655 حصان، وبها وعزم دوران 868 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاديلاك سيليستيك موديل 2026

تتسارع سيارة كاديلاك سيليستيك موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية، ويمكنها قطع 488 كم/ساعة، وبها نظام تعليق هوائي متطور يقرأ الطريق ويضبط نفسه لحظة بلحظة، لضمان سلاسة مطلقة على جميع السرعات.

مواصفات كاديلاك سيليستيك موديل 2026

زودت سيارة كاديلاك سيليستيك موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف زجاجي ذكي، وبها خدمات الاتصال والتحديثات الرقمية من كاديلاك، وبها شاشة ضخمة تمتد من الباب إلى الباب بطول يزيد عن 55 بوصه، وبها إضاءة محيطية متغيرة، ومقاعد قابلة للتدفئة والتبريد والتدليك .

كاديلاك سيليستيك موديل 2026

سعر كاديلاك سيليستيك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاديلاك سيليستيك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 500 ألف ريال سعودي .

وجدير بالذكر ان كاديلاك سيليستيك موديل 2026 ليست مجرد وسيلة نقل، بل إعلان جريء بأن الفخامة لا تنتهي، وتذكرة دخول إلى عالم جديد من الحرفية، والتقنية، والتميز المطلق.

تاريخ شركة كاديلاك في صناعة السيارات

تأسست شركة كاديلاك عام 1902 على يد المهندس هنري ليلاند وتنسب إلى المستكشف الفرنسي أنطوان لوميت دي لا موث سيد كاديلاك.

كاديلاك سيليستيك موديل 2026

اشتهرت الشركة بابتكاراتها المبكرة، منها، أول سيارة بقطع قابلة للتبديل عام 1908 وبادئ التشغيل الذاتي عام 1912، بالإضافة إلى تقديم أول سيارة ركاب ذات مقصورة مغلقة بالكامل عام 1910.

كاديلاك سيليستيك موديل 2026

وأصبحت كاديلاك رمز للفخامة والجودة العالية، خاصة في منتصف القرن العشرين، قبل أن تواجه تراجع في الثمانينيات، لتستعيد جزء من سمعتها في العصر الحديث.

زى المحلات .. طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي | اعرفي الخطوات

طريقة عمل الأرز بلبن الكريمي

لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة

أسباب الشعور بالدوار عند الوقوف

لا ترميها بعد اليوم .. قشور فاكهة تحمل قوة خارقة ضد السرطان | تعرف عليها

قشور الرمان درع طبيعي ضد السرطان

صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة من داخل السيارة.. مزيج من الجرأة والفخامة|شاهد

صبا مبارك

حادثة صعق البرق

ثلاث ضحايا وإصابة سيدة ونفوق دابة بسبب صعق البرق في قرى البحيرة

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

