شاهد| كاديلاك سيليستيك 2026 الجديدة

كشفت شركة كاديلاك عن طرازها الجديد كاديلاك سيليستيك موديل 2026، وتنتمي سيليستيك لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتمتلك ملامح عصريه جديده في عالم السيارات الكهربائية الفاخرة، وتنافس العديد من الاصدارات من ضمنها سيارة رولز رويس سبيكتر.

كاديلاك سيليستيك موديل 2026

محرك كاديلاك سيليستيك موديل 2026

تستمد سيارة كاديلاك سيليستيك موديل 2026 قوتها من محركين كهربائيين يمنحانها نظام دفع رباعي بالكامل، وبها قوة 655 حصان، وبها وعزم دوران 868 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاديلاك سيليستيك موديل 2026

تتسارع سيارة كاديلاك سيليستيك موديل 2026 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية، ويمكنها قطع 488 كم/ساعة، وبها نظام تعليق هوائي متطور يقرأ الطريق ويضبط نفسه لحظة بلحظة، لضمان سلاسة مطلقة على جميع السرعات.

مواصفات كاديلاك سيليستيك موديل 2026

زودت سيارة كاديلاك سيليستيك موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، سقف زجاجي ذكي، وبها خدمات الاتصال والتحديثات الرقمية من كاديلاك، وبها شاشة ضخمة تمتد من الباب إلى الباب بطول يزيد عن 55 بوصه، وبها إضاءة محيطية متغيرة، ومقاعد قابلة للتدفئة والتبريد والتدليك .

كاديلاك سيليستيك موديل 2026

سعر كاديلاك سيليستيك موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاديلاك سيليستيك موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر مليون و 500 ألف ريال سعودي .

وجدير بالذكر ان كاديلاك سيليستيك موديل 2026 ليست مجرد وسيلة نقل، بل إعلان جريء بأن الفخامة لا تنتهي، وتذكرة دخول إلى عالم جديد من الحرفية، والتقنية، والتميز المطلق.

تاريخ شركة كاديلاك في صناعة السيارات

تأسست شركة كاديلاك عام 1902 على يد المهندس هنري ليلاند وتنسب إلى المستكشف الفرنسي أنطوان لوميت دي لا موث سيد كاديلاك.

كاديلاك سيليستيك موديل 2026

اشتهرت الشركة بابتكاراتها المبكرة، منها، أول سيارة بقطع قابلة للتبديل عام 1908 وبادئ التشغيل الذاتي عام 1912، بالإضافة إلى تقديم أول سيارة ركاب ذات مقصورة مغلقة بالكامل عام 1910.

كاديلاك سيليستيك موديل 2026

وأصبحت كاديلاك رمز للفخامة والجودة العالية، خاصة في منتصف القرن العشرين، قبل أن تواجه تراجع في الثمانينيات، لتستعيد جزء من سمعتها في العصر الحديث.