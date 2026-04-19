تراجع أسعار الذهب في مصر خلال أسبوع

كشف إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن أسعار الذهب في السوق المصري شهدت تراجع خلال تعاملات الأسبوع الماضي رغم استمرار الاتجاه الصاعد للذهب عالميا بنسبة 1.7% للاونصة، نتيجة تأثر التسعير بانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح أن سعر الذهب عيار 21 انخفض بنسبة 1.8% خلال الأسبوع ليسجل أدنى مستوى عند 6990 جنيها للجرام، بعد أن افتتح التداولات عند 7175 جنيها، قبل أن يختتم الأسبوع عند مستوى 7045 جنيه للجرام.

وأضاف أن السوق المصري شهد حالة من التوازن في التسعير نتيجة تداخل عدة عوامل، حيث حصل الذهب العالمي على دعم من تراجع الدولار الأمريكي إلى جانب تحسن الأوضاع الجيوسياسية، إلا أن هذا الدعم لم ينعكس بالكامل على الأسعار في مصر نتيجة تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار وعملات أخرى .

وأشار إلى أن تراجع سعر صرف الدولار في مصر من مستويات تقارب 55 جنيه إلى أقل من 52 جنيه بنهاية الأسبوع انعكس بشكل مباشر على تسعير الذهب، وهو ما قلل من قدرة الأسعار على الارتفاع رغم صعود الذهب عالميا.

وأكد أن ضعف الدولار في السوق المصري خلق فجوة بين حركة الذهب عالميا ومحليا، لتتحرك الأسعار بشكل عرضي يميل إلى التراجع.



كما أشار إلى طرح 27 منطقة جديدة للتنقيب عن الذهب قبل نهاية العام الجاري في مناطق مرسى علم وشلاتين والدرع النوبي، مع إتاحة البيانات للمستثمرين بدل نظام المزايدات، وهو ما يسهم في جذب استثمارات جديدة للقطاع الذي يعد أحد أهم القطاعات التصديرية خلال العام الجاري.

وأكد أن إنتاج مصر من الذهب خلال عامي 2024 و2025 سجل نحو 640 ألف أونصة بزيادة 14%، فيما بلغت قيمة المبيعات نحو 1.5 مليار دولار بارتفاع 57%

وعن التوقعات، أوضح إيهاب واصف، أن الذهب العالمي واصل الصعود للأسبوع الرابع على التوالي مدعوما بتراجع الدولار، حيث تمكن من اختراق مستوى 4750 دولار للأونصة متجها إلى مستوى 4900 دولار مع تحسن مؤشرات الزخم.