59 % من سوق الذهب في مصر يتجه للانكماش.. السبائك تقود تحولًا غير مسبوق نحو الاستثمار



كشف استطلاع حديث صادر عن «مرصد الذهب» بمشاركة 521 تاجرًا في السوق المصرية، عن تحول واضح في أنماط الطلب خلال الربع الأول من عام 2026، مع تراجع ملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية مقابل صعود قوي في الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية، في مؤشر يعكس تغيرًا جوهريًا في سلوك المستهلكين واتجاهاتهم الشرائية.

وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن نحو 59.2% من التجار أكدوا تراجع المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بواقع 29.6% أشاروا إلى تراجع كبير، و29.6% إلى تراجع طفيف، بينما رأى 29.6% تحسنًا بدرجات متفاوتة، في حين اعتبر 11.1% أن السوق يشهد حالة من الاستقرار.

وأضاف أن الأداء العام للسوق يميل إلى الضعف، حيث وصف 51.9% من التجار الحركة التجارية بأنها منخفضة، مقابل 44.4% رأوا أنها متوسطة، فيما لم تتجاوز نسبة من اعتبروا السوق قويًا 3.7% فقط، وهو ما يعكس ضغوطًا واضحة على حركة البيع والشراء داخل القطاع.



وأشار الاستطلاع إلى تحول جذري في سلوك العملاء، إذ أفاد 92.6% من التجار بأن الاتجاه الغالب أصبح نحو شراء السبائك والجنيهات الذهبية لأغراض الادخار والاستثمار، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد التقلبات الاقتصادية، فيما تستحوذ السبائك وحدها على 88.9% من إجمالي المبيعات، مقابل 11.1% فقط للمشغولات الذهبية، مع تصدر سبيكة 5 جرامات قائمة الأكثر طلبًا بنسبة 50%، تليها سبيكة 10 جرامات بنسبة 26.9%.

وأوضح فاروق أن الطلب على المشغولات الذهبية يشهد ضعفًا حادًا، حيث وصفه 77.8% من التجار بأنه ضعيف، مؤكدًا أن هذا التحول لا يعكس انكماشًا كاملًا في الطلب على الذهب، بل إعادة توجيه للسيولة من الشراء الاستهلاكي المرتبط بالمناسبات إلى المنتجات الادخارية والاستثمارية، خاصة مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وبيّن أن 63% من العملاء يتجهون حاليًا نحو الادخار، بينما يقلل 18.5% من كميات الشراء، ويؤجل 11.1% قرارات الشراء، فيما جاء ارتفاع أسعار الذهب كأكثر العوامل تأثيرًا بنسبة 38.5%، يليه تذبذب الأسعار بنسبة 30.8%، ثم ضعف القدرة الشرائية بنسبة 26.9%.

وتوقع 37% من التجار تحسنًا طفيفًا خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 29.6% رجحوا استقرار السوق، فيما توقع 29.6% استمرار التراجع، ما يعكس حالة من الحذر وعدم اليقين، مع ميل محدود نحو تحسن تدريجي في الأداء خلال الفترة المقبلة.