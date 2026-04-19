قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نشاط ملاحي قياسي في هرمز.. عبور 20 سفينة خلال يوم واحد
يواصل الانخفاض.. سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 20 أبريل 2026
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 20-4-2026 والقنوات الناقلة
تراجعت أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم
أفعال النبي في شهر ذي القعدة.. كيف اغتنم الرسول هذا الشهر الحرام؟
مصادر باكستانية: نتوقع وصول وفد إيران غدا للمشاركة بجولة مفاوضات جديدة
حكم زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 20 أبريل
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية الآن
هل ترك قراءة سورة بعد الفاتحة يبطل الركعة؟.. تعرف على حكم الشرع
أمريكا تعزز وجودها البحري.. حاملة الطائرات جيرالد فورد تعود إلى الشرق الأوسط
اعتراف يثير الجدل.. جيش الاحتلال يقر بتحطيم تمثال المسيح في لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

59 % من سوق الذهب في مصر يتجه للانكماش.. السبائك تقود تحولًا غير مسبوق نحو الاستثمار

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم


كشف استطلاع حديث صادر عن «مرصد الذهب» بمشاركة 521 تاجرًا في السوق المصرية، عن تحول واضح في أنماط الطلب خلال الربع الأول من عام 2026، مع تراجع ملحوظ في مبيعات المشغولات الذهبية مقابل صعود قوي في الإقبال على السبائك والجنيهات الذهبية، في مؤشر يعكس تغيرًا جوهريًا في سلوك المستهلكين واتجاهاتهم الشرائية.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية، إن نحو 59.2% من التجار أكدوا تراجع المبيعات مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بواقع 29.6% أشاروا إلى تراجع كبير، و29.6% إلى تراجع طفيف، بينما رأى 29.6% تحسنًا بدرجات متفاوتة، في حين اعتبر 11.1% أن السوق يشهد حالة من الاستقرار.

وأضاف أن الأداء العام للسوق يميل إلى الضعف، حيث وصف 51.9% من التجار الحركة التجارية بأنها منخفضة، مقابل 44.4% رأوا أنها متوسطة، فيما لم تتجاوز نسبة من اعتبروا السوق قويًا 3.7% فقط، وهو ما يعكس ضغوطًا واضحة على حركة البيع والشراء داخل القطاع.
 

وأشار الاستطلاع إلى تحول جذري في سلوك العملاء، إذ أفاد 92.6% من التجار بأن الاتجاه الغالب أصبح نحو شراء السبائك والجنيهات الذهبية لأغراض الادخار والاستثمار، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد التقلبات الاقتصادية، فيما تستحوذ السبائك وحدها على 88.9% من إجمالي المبيعات، مقابل 11.1% فقط للمشغولات الذهبية، مع تصدر سبيكة 5 جرامات قائمة الأكثر طلبًا بنسبة 50%، تليها سبيكة 10 جرامات بنسبة 26.9%.

وأوضح فاروق أن الطلب على المشغولات الذهبية يشهد ضعفًا حادًا، حيث وصفه 77.8% من التجار بأنه ضعيف، مؤكدًا أن هذا التحول لا يعكس انكماشًا كاملًا في الطلب على الذهب، بل إعادة توجيه للسيولة من الشراء الاستهلاكي المرتبط بالمناسبات إلى المنتجات الادخارية والاستثمارية، خاصة مع تصاعد الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار.

وبيّن أن 63% من العملاء يتجهون حاليًا نحو الادخار، بينما يقلل 18.5% من كميات الشراء، ويؤجل 11.1% قرارات الشراء، فيما جاء ارتفاع أسعار الذهب كأكثر العوامل تأثيرًا بنسبة 38.5%، يليه تذبذب الأسعار بنسبة 30.8%، ثم ضعف القدرة الشرائية بنسبة 26.9%.

وتوقع 37% من التجار تحسنًا طفيفًا خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 29.6% رجحوا استقرار السوق، فيما توقع 29.6% استمرار التراجع، ما يعكس حالة من الحذر وعدم اليقين، مع ميل محدود نحو تحسن تدريجي في الأداء خلال الفترة المقبلة.

الذهب اسعار الذهب سعر الذهب المصنعية فى عيار 21

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

12:00 تصبح 1:00 صباحًا.. بدء التوقيت الصيفي 2026 وتغيير الساعة في هذا الموعد

زيادة المرتبات الجديدة

رسميًا.. زيادة المرتبات الجديدة وحوافز تصل لـ2000 جنيه بدءًا من هذا الموعد

الدكتور ضياء الدين شلبي العوضي

حقيقة وفاة الدكتور ضياء الدين العوضي خارج مصر

ضياء العوضي

وثيقة منسوبة لشرطة دبي تثير الجدل بشأن وفاة الدكتور ضياء العوضي

العداد الكودي

بنسبة 28%.. موعد زيادة سعر الكيلووات في عداد الكهرباء الكودي

مضاد حيوي

تحذير رسمي من مضاد حيوي مغشوش وقرارات عاجلة من هيئة الدواء

العدادات الكودية

الكهرباء تكشف مفاجأة في ملف العدادات الكودية.. وخطوات جديدة للحد من الهدر وسرقة التيار| تفاصيل

الزمالك

بشرى سارة لعشاق الزمالك.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

سلة الزمالك

عضو بمجلس الزمالك: فريق الكرة يسير بثبات.. والجمهور سر عودة كأس مصر للسلة

أيمن الغباشي

أيمن الغباشي: فخور بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.. وأرحب بالعودة للدوري المصري

حسين لبيب

شبانة: أدعو حسام المندوه للتعلم من حسين لبيب

فيديو

بائع الذرة التركي

أصبح مليونير مشاهدات في ليلة… بائع ذرة يتحول إلى مزار سياحي

العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

أزمة ابنة علي الحجار تعيد الجدل حول العلاقات المتوترة بين النجوم وأسرهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: ماذا بعد مصنع الرمان في البداري؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ​أمانة الكلمة ومسؤولية البناء في زمن المتغيرات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب العاصمة

د. عادل القليعي يكتب: أقولها لله... وأجري عليه

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خواطر في العمق الإنساني.. بين ما يُرى وما يُحسّ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: كيف تحمي الداخلية الشارع المصري؟

المزيد