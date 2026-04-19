قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد”، أسعار الذهب وتحركاته في المملكة العربية السعودية والبورصة العالمية، خلال تعاملات اليوم الأحد 19 أبريل 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 19 أبريل 2026

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 بلغت نحو 582.75 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 وصلت نحو 534.25  ريالا سعوديا.  

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 نحو سجلت 510 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 بلغت نحو 437 ريال سعودي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية بلغت نحو 18127 ريال سعودي.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في السعودية

سجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم نحو 4079.75 ريال سعودي.

سعر الذهب عالميا اليوم 

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي؛ بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4833 دولارا أمريكيا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

يُعد الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

 أسعار النفط عالميًا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، ما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

