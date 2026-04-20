اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في البحرين اليوم الإثنين 20-4-2026

سعر الجنيه الذهب في البحرين
سعر الجنيه الذهب في البحرين
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في البحرين، اليوم الإثنين 20 أبريل 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في البحرين اليوم الإثنين دون مصنعية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في البحرين نحو 58.425 دينار بحريني.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في البحرين حوالي 53.575 دينار بحريني.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في البحرين حوالي 51.125 دينار بحريني.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في البحرين نحو 43.825 دينار بحريني.

أسعار أوقية الذهب في البحرين  اليوم الإثنين

أسعار الذهب في البحرين اليوم الإثنين لـ الأوقية بلغت 1817 دينارا بحرينيا.

سعر الجنيه الذهب في البحرين  اليوم الإثنين

أسعار الذهب في البحرين اليوم الإثنين لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 409 دينارا بحرينيا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عالميا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4833 دولار أمريكي.

مؤثرات في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

 معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

- أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

- كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

