تحرك جديد في سعر الدولار اليوم بالبنوك

شهد سعر الدولار اليوم ارتفاعًا محدودًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الإثنين 20 أبريل 2026، بعد تراجعات طفيفة سجلتها البنوك أمس، ليعود الدولار للصعود مجددًا في عدد من البنوك.



سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في معظم البنوك ، وفقًا لأحدث تحديثات أسعار الصرف، حيث صعدت أسعار الشراء والبيع بنسب متفاوتة مقارنة بتعاملات أمس.



وجاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك كالتالي:

بنك HSBC: 51.95 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع

المصرف المتحد: 51.81 جنيه للشراء، 51.91 جنيه للبيع

بنك فيصل الإسلامي: 52.00 جنيه للشراء، 52.10 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 51.85 جنيه للشراء، 51.95 جنيه للبيع

بنك مصر: 51.95 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 51.85 جنيه للشراء، 51.95 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 51.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع

البنك العربي الأفريقي: 51.74 جنيه للشراء، 51.84 جنيه للبيع

يتضح من هذه الأرقام أن سعر الدولار اليوم عاد للارتفاع بنسب طفيفة في غالبية البنوك، بعد انخفاضات خلال الجلسات السابقة.



أعلى سعر للدولار

جاء سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي الأعلى بين البنوك، حيث بلغ 52.00 جنيه للشراء و52.10 جنيه للبيع، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 0.658%.

يعكس هذا التحرك وجود تباين في السوق المصرفية، رغم استمرار الاستقرار النسبي لسوق الصرف، إذ تسعى البنوك لتحديث أسعارها وفقًا لحركة العرض والطلب.

في المقابل، سجل البنك العربي الأفريقي أقل سعر للدولار اليوم عند 51.74 جنيه للشراء و51.84 جنيه للبيع، ليبقى الفارق السعري بين البنوك محدودًا نسبيًا.

الاحتياطي النقدي يسجل أعلى مستوى في التاريخ

من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 52.746 مليار دولار في فبراير الماضي، بزيادة قدرها 85 مليون دولار.

يُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ مصر، مما يعكس تحسنًا واضحًا في وضع النقد الأجنبي، ويدعم استقرار سوق الصرف على المدى المتوسط.

تحويلات المصريين بالخارج تدعم الجنيه

من العوامل الإيجابية الداعمة لاستقرار الجنيه المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2026/2025.

ووصلت قيمة التحويلات إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بـ20 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعزز المعروض من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.

كما سجلت التحويلات خلال يناير 2026 نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025، بنمو نسبته 21%.

تساعد هذه التدفقات في الحد من الضغوط على سعر الدولار اليوم، حتى مع حدوث ارتفاعات يومية محدودة.



توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

يتوقع محللون أن يظل سعر الدولار اليوم ضمن نطاقات مستقرة نسبيًا خلال الفترة القادمة، مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الداعمة للجنيه.

تشمل هذه المؤشرات:

ارتفاع الاحتياطي النقدي

زيادة تحويلات العاملين بالخارج

تحسن تدفقات النقد الأجنبي

استقرار السياسة النقدية

وفي حال استمرار هذه العوامل، فمن المرجح أن يتحرك الدولار في حدود ضيقة دون قفزات كبيرة، مع احتمالية حدوث ارتفاعات أو انخفاضات طفيفة وفقًا لحركة السوق اليومية.