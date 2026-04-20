عمرو أديب : إيران ضربت الإمارات بصواريخ أكتر من اللي اتوجّهت ضد إسرائيل
بركلات الترجيح.. ريال مدريد يتوّج بطلا لدوري أبطال أوروبا للشباب
في سن الـ 18 عامًا.. لامين يامال يتوّج بجائزة جديدة
السكة الحديد تعلن مواعيد تشغيل قطارات العربات المطوّرة تحيا مصر
هشام الحلبي: تصعيد بحري أمريكي إيراني يهدد مفاوضات إسلام آباد
محدش يركب وسيلة المواصلات دي | بيان عاجل من النقل للمواطنين
بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026
تحميل ملف قنوات نايل سات 2026 للرسيفر بخطوات سهلة وآمنة
نادية مصطفي تواسي زوجه هاني شاكر :أعلم إن الإختبار صعب و لكن أعرف قوتك
صن داونز في ورطة بسبب ملعب مباراة نهائي دوري الأبطال
محامي ضياء العوضي : نعمل الآن على معرفة السبب الحقيقي للوفاة
تحذير عاجل من تسونامي جديد بعد زلزال اليابان اليوم.. ماذا سيحدث؟
تحرك جديد في سعر الدولار اليوم بالبنوك

عبد العزيز جمال

شهد سعر الدولار اليوم ارتفاعًا محدودًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الإثنين 20 أبريل 2026، بعد تراجعات طفيفة سجلتها البنوك أمس، ليعود الدولار للصعود مجددًا في عدد من البنوك.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

سعر الدولار اليوم في البنوك 

سجل سعر الدولار اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في معظم البنوك ، وفقًا لأحدث تحديثات أسعار الصرف، حيث صعدت أسعار الشراء والبيع بنسب متفاوتة مقارنة بتعاملات أمس.

وجاءت أسعار الدولار في أبرز البنوك كالتالي:

  • بنك HSBC: 51.95 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع
  • المصرف المتحد: 51.81 جنيه للشراء، 51.91 جنيه للبيع
  • بنك فيصل الإسلامي: 52.00 جنيه للشراء، 52.10 جنيه للبيع
  • بنك الإسكندرية: 51.85 جنيه للشراء، 51.95 جنيه للبيع
  • بنك مصر: 51.95 جنيه للشراء، 52.05 جنيه للبيع
  • البنك التجاري الدولي CIB: 51.85 جنيه للشراء، 51.95 جنيه للبيع
  • البنك الأهلي المصري: 51.93 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع
  • البنك العربي الأفريقي: 51.74 جنيه للشراء، 51.84 جنيه للبيع

يتضح من هذه الأرقام أن سعر الدولار اليوم عاد للارتفاع بنسب طفيفة في غالبية البنوك، بعد انخفاضات خلال الجلسات السابقة.

سعر الدولار اليوم

أعلى سعر للدولار

جاء سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي الأعلى بين البنوك، حيث بلغ 52.00 جنيه للشراء و52.10 جنيه للبيع، مسجلًا ارتفاعًا نسبته 0.658%.

يعكس هذا التحرك وجود تباين في السوق المصرفية، رغم استمرار الاستقرار النسبي لسوق الصرف، إذ تسعى البنوك لتحديث أسعارها وفقًا لحركة العرض والطلب.

في المقابل، سجل البنك العربي الأفريقي أقل سعر للدولار اليوم عند 51.74 جنيه للشراء و51.84 جنيه للبيع، ليبقى الفارق السعري بين البنوك محدودًا نسبيًا.

الاحتياطي النقدي يسجل أعلى مستوى في التاريخ

من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية الأجنبية إلى 52.831 مليار دولار بنهاية مارس 2026، مقابل 52.746 مليار دولار في فبراير الماضي، بزيادة قدرها 85 مليون دولار.

يُعد هذا الرقم الأعلى في تاريخ مصر، مما يعكس تحسنًا واضحًا في وضع النقد الأجنبي، ويدعم استقرار سوق الصرف على المدى المتوسط.

تحويلات المصريين بالخارج تدعم الجنيه

من العوامل الإيجابية الداعمة لاستقرار الجنيه المصري ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى يناير من العام المالي 2026/2025.

ووصلت قيمة التحويلات إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقارنة بـ20 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مما يعزز المعروض من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.

كما سجلت التحويلات خلال يناير 2026 نحو 3.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في يناير 2025، بنمو نسبته 21%.

تساعد هذه التدفقات في الحد من الضغوط على سعر الدولار اليوم، حتى مع حدوث ارتفاعات يومية محدودة.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

يتوقع محللون أن يظل سعر الدولار اليوم ضمن نطاقات مستقرة نسبيًا خلال الفترة القادمة، مع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية الداعمة للجنيه.

تشمل هذه المؤشرات:

  • ارتفاع الاحتياطي النقدي
  • زيادة تحويلات العاملين بالخارج
  • تحسن تدفقات النقد الأجنبي
  • استقرار السياسة النقدية

وفي حال استمرار هذه العوامل، فمن المرجح أن يتحرك الدولار في حدود ضيقة دون قفزات كبيرة، مع احتمالية حدوث ارتفاعات أو انخفاضات طفيفة وفقًا لحركة السوق اليومية.

سعر الدولار الدولار اليوم سعر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنوك أعلى سعر للدولار الدولار

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

طريقة عمل البسبوسة

سر المحلات.. طريقة عمل البسبوسة المرملة

حالات اسقاط الضريبة العقارية

حالات معفية رسمياً.. متى تسقط الضريبة العقارية؟

موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي رسمياً

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

