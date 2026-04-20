الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

خام برنت يقفز لـ 94.57 دولار بعد احتجاز سفينة إيرانية وتوقف الملاحة بهرمز

ارتفاع أسعار النفط اليوم
ارتفاع أسعار النفط اليوم
رانيا أيمن

ارتفعت أسعار النفط بنحو خمسة بالمئة اليوم الاثنين، بدفعة من مخاوف من انهيار وقف إطلاق ​النار بين واشنطن وطهران بعد أن احتجزت الولايات المتحدة سفينة ‌شحن إيرانية ومع بقاء حركة المرور عبر مضيق هرمز متوقفة إلى حد كبير.
وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 4.19 دولار للبرميل، أو 4.6 بالمئة، لتصل إلى 94.57 دولار للبرميل بحلول الساعة 1027 بتوقيت ​جرينتش، وذلك وفقاً ل “رويترز ”.

ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 88.45 دولار للبرميل، ​مرتفعا 4.60 دولار أو 5.5 بالمئة.

وتراجع الخامان تسعة بالمئة عند التسوية يوم ⁠الجمعة، ليسجلا أكبر انخفاض يومي لهما منذ 18 أبريل، بعد أن ​أعلنت إيران أن مضيق هرمز مفتوح أمام جميع السفن التجارية خلال الفترة المتبقية ​من وقف إطلاق النار. 

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم إغلاق المضيق مرة أخرى.
 

وقالت جون جو، كبيرة محللي سوق النفط في شركة سبارتا كوموديتيز "في ​غضون 24 ساعة من إعلان يوم الجمعة ’بالفتح الكامل’، كانت هناك بالفعل ناقلات ​تعرضت لإطلاق نار من الحرس الثوري".

وأضافت "الأوضاع الأساسية للسوق تزداد سوءا، إذ لا يزال هناك 10 ‌إلى ⁠11 مليون برميل يوميا من النفط الخام محجوبا" في إشارة إلى الخسائر في إنتاج النفط.
 

وقالت الولايات المتحدة أمس الأحد إنها احتجزت سفينة شحن إيرانية حاولت اختراق حصار تفرضه واشنطن على الموانئ الإيرانية، بينما قالت طهران إنها سترد وسط ​مخاوف متزايدة من ​استئناف الأعمال القتالية.
كما ⁠أعلنت طهران أنها لن تشارك في الجولة الثانية من المفاوضات التي كانت الولايات المتحدة تأمل في أن تبدأ قبل ​انتهاء وشيك لوقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين مع ​إيران.

وأظهرت بيانات ⁠شحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز ظلت شبه متوقفة اليوم الاثنين، إذ لم تسجل سوى ثلاث عمليات عبور خلال 12 ساعة مضت.
وأظهرت بيانات كبلر أن ⁠أكثر ​من 20 سفينة عبرت المضيق يوم السبت ​محملة بالنفط والغاز البترولي المسال والمعادن والأسمدة، وهو أعلى عدد من السفن التي تعبر الممر المائي ​منذ أول مارس.

