مع ارتفاع أسعار الخضار.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف طرق عمل أكلات اقتصادية مشبعة بأقل تكلفة

في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الخضار والسلع الغذائية داخل الأسواق المصرية، تبحث الكثير من الأسر عن حلول بديلة لتقليل النفقات اليومية دون التأثير على جودة الطعام أو قيمته الغذائية.

وبينما أصبحت سفرة البيت تحديًا حقيقيًا للكثير من ربات البيوت، ظهرت نصائح جديدة من خبراء الاقتصاد المنزلي تساعد على إعداد وجبات اقتصادية مشبعة وبسيطة.

وفي هذا السياق، أكدت هبة محمد، خبيرة الاقتصاد المنزلي، من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن إدارة ميزانية الطعام لم تعد رفاهية بل ضرورة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أكلات اقتصادية بديلة رغم الغلاء

تقول هبة محمد إن الحل لا يكمن في تقليل عدد الوجبات أو الإحساس بالحرمان، بل في إعادة تدوير المكونات واستغلال البدائل الأرخص التي تعطي نفس القيمة الغذائية تقريبًا.

وأضافت محمد يمكن للأسرة أن تعتمد على البقوليات مثل العدس والفول والحمص كبديل جزئي أو كامل للبروتين الحيواني في بعض الأيام، فهي مشبعة ورخيصة وغنية بالعناصر الغذائية.

ومن أبرز الأكلات الاقتصادية التي يمكن إعدادها:

العدس بجميع أنواعه شوربة – كفتة العدس – عدس بالخضار

الفول المطبوخ بطرق مختلفة مع الخضار أو الطماطم

المكرونة بالصلصة والخضار الموسمي

الأرز بالخضار أو البصل المقلي كوجبة رئيسية مشبعة

البيض كبديل بروتين اقتصادي في وجبات متعددة

استبدال الخضار الغالي ببدائل موسمية

تشير خبيرة الاقتصاد المنزلي إلى أن أحد أهم الأخطاء التي تقع فيها الأسر هو الإصرار على شراء نفس أنواع الخضار طوال العام، رغم تغير أسعارها.

وتوضح خبيرة الاقتصاد المنزلى، أن الخضار الموسمي دائمًا أرخص وأجود، ويمكن استبدال الكوسة مثلًا بالبطاطس أو الجزر في بعض الأكلات، أو استخدام الباذنجان كبديل اقتصادي في الطواجن.

كما نصحت بشراء الخضار بكميات مناسبة وحفظه بطريقة صحيحة مثل التجميد أو التخليل لتقليل الهدر.

تقليل الهدر سر التوفير الحقيقي

وتؤكد هبة محمد أن التوفير لا يعتمد فقط على اختيار مكونات رخيصة، بل على إدارة الطعام داخل المنزل بشكل ذكي.

ومن أهم النصائح التي قدمتها:

عدم طهي كميات كبيرة تزيد عن الحاجة

إعادة استخدام بقايا الطعام في وجبات جديدة

تقطيع وحفظ الخضار فور شرائه

إعداد قائمة أسبوعية قبل الذهاب للتسوق

شراء الاحتياجات الأساسية فقط وتجنب العشوائية

الطبخ الاقتصادي لا يعني ضعف القيمة الغذائية

وتشدد خبيرة الاقتصاد المنزلي على أن “الطبخ الاقتصادي” لا يعني أبدًا تقليل الجودة أو الإضرار بصحة الأسرة، بل هو أسلوب ذكي لإدارة الموارد.

وتضيف محمد أنه يمكن لربة المنزل أن تقدم وجبات متكاملة ورخيصة في نفس الوقت إذا أحسنت الاختيار بين المكونات، فالمهم هو التوازن وليس الغلاء.