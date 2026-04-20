الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مع ارتفاع أسعار الخضار.. خبيرة اقتصاد منزلي تكشف طرق عمل أكلات اقتصادية مشبعة بأقل تكلفة

أكلات إقتصادية
أكلات إقتصادية
أسماء عبد الحفيظ

في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الخضار والسلع الغذائية داخل الأسواق المصرية، تبحث الكثير من الأسر عن حلول بديلة لتقليل النفقات اليومية دون التأثير على جودة الطعام أو قيمته الغذائية. 

وبينما أصبحت سفرة البيت تحديًا حقيقيًا للكثير من ربات البيوت، ظهرت نصائح جديدة من خبراء الاقتصاد المنزلي تساعد على إعداد وجبات اقتصادية مشبعة وبسيطة.

وفي هذا السياق، أكدت هبة محمد، خبيرة الاقتصاد المنزلي، من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن إدارة ميزانية الطعام لم تعد رفاهية بل ضرورة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أكلات اقتصادية بديلة رغم الغلاء

تقول هبة محمد إن الحل لا يكمن في تقليل عدد الوجبات أو الإحساس بالحرمان، بل في إعادة تدوير المكونات واستغلال البدائل الأرخص التي تعطي نفس القيمة الغذائية تقريبًا.

وأضافت محمد يمكن للأسرة أن تعتمد على البقوليات مثل العدس والفول والحمص كبديل جزئي أو كامل للبروتين الحيواني في بعض الأيام، فهي مشبعة ورخيصة وغنية بالعناصر الغذائية.

ومن أبرز الأكلات الاقتصادية التي يمكن إعدادها:

  • العدس بجميع أنواعه شوربة – كفتة العدس – عدس بالخضار
  • الفول المطبوخ بطرق مختلفة مع الخضار أو الطماطم
  • المكرونة بالصلصة والخضار الموسمي
  • الأرز بالخضار أو البصل المقلي كوجبة رئيسية مشبعة
  • البيض كبديل بروتين اقتصادي في وجبات متعددة

استبدال الخضار الغالي ببدائل موسمية

تشير خبيرة الاقتصاد المنزلي إلى أن أحد أهم الأخطاء التي تقع فيها الأسر هو الإصرار على شراء نفس أنواع الخضار طوال العام، رغم تغير أسعارها.

وتوضح خبيرة الاقتصاد المنزلى، أن الخضار الموسمي دائمًا أرخص وأجود، ويمكن استبدال الكوسة مثلًا بالبطاطس أو الجزر في بعض الأكلات، أو استخدام الباذنجان كبديل اقتصادي في الطواجن.

كما نصحت بشراء الخضار بكميات مناسبة وحفظه بطريقة صحيحة مثل التجميد أو التخليل لتقليل الهدر.

تقليل الهدر سر التوفير الحقيقي

وتؤكد هبة محمد أن التوفير لا يعتمد فقط على اختيار مكونات رخيصة، بل على إدارة الطعام داخل المنزل بشكل ذكي.

ومن أهم النصائح التي قدمتها:

  • عدم طهي كميات كبيرة تزيد عن الحاجة
  • إعادة استخدام بقايا الطعام في وجبات جديدة
  • تقطيع وحفظ الخضار فور شرائه
  • إعداد قائمة أسبوعية قبل الذهاب للتسوق
  • شراء الاحتياجات الأساسية فقط وتجنب العشوائية

الطبخ الاقتصادي لا يعني ضعف القيمة الغذائية

وتشدد خبيرة الاقتصاد المنزلي على أن “الطبخ الاقتصادي” لا يعني أبدًا تقليل الجودة أو الإضرار بصحة الأسرة، بل هو أسلوب ذكي لإدارة الموارد.

وتضيف محمد أنه يمكن لربة المنزل أن تقدم وجبات متكاملة ورخيصة في نفس الوقت إذا أحسنت الاختيار بين المكونات، فالمهم هو التوازن وليس الغلاء.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

عمر محمد رياض

شخص يعاني من الانفصام.. عمر محمد رياض يكشف تفاصيل دوره في فيلم “تروما” |خاص

انغام و هاني شاكر

أنغام تدعو لـ هاني شاكر: يا لطيف الطف بيه

أسعاد يونس

إسعاد يونس تواسي منة شلبي بعد وفاة والدها: ربنا يسعد روحه في الجنة

بالصور

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد