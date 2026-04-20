الدفع بـ8 سيارات إسعاف.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل بأسيوط

دفعت هيئة الإسعاف صباح اليوم الاثنين بـ 8 سيارات لنقل 12 مصابا ومتوفيين اثر حادث تصادم سيارة ميكروباص وتروسيكل وقع بطريق أسيوط- القاهرة الزراعي ناحية مدخل قرية بني رافع بمركز منفلوط.

وحصل موقع صدى البلد على أسماء المصابين وهم انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط الشرطة وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة كلا من: إياد شريف محمد، 26 عاما، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، ملك سعد أحمد، 21 عاما، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، محمد أحمد أمين، 30 عاما، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، بريئة حمدي عبد العليم، 23 عاما، اشتباه كسر بالساعد الأيسر، حاتم هاشم سعد، 27 عاما، اشتباه كسر بالزراع الأيسر.

جودي محمد محمود، 19 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، فريال طه محمد، 50 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، صابرين أحمد حجاب، 25 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، مصطفى محمود عبد الله، 25 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، فايز معزوز جيد، 58 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، سارة محمد علم الدين، 16 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، وشاب آخر مجهول الاسم والهوية، 22 عاما، اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالفخذ الأيمن،وجرى نقلهم إلى مستشفى منفلوط المركزي.

بينما توفي محمود. س. م، 37 عاما، هاني. م. س، 25 عاما، وتم نقل الجثتان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.