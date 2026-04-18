أسيوط.. ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية بمركز الفتح

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية قبل طرحها بالأسواق، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة بمركز الفتح، في إطار جهود المحافظة لتكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي لجشع بعض التجار، حفاظًا على صحة المواطنين وحقوقهم، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وأوضح المحافظ أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، واصلت حملاتها المكثفة بمختلف المراكز والأحياء، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة، وردع المخالفين الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر التلاعب بالأسعار أو الاتجار في السوق السوداء.

وأشار إلى أن الحملة، التي نفذت بمركز الفتح بالتنسيق مع إدارة تموين المركز، استهدفت التفتيش على أماكن بيع المواد الغذائية، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد السوبر ماركت بناحية صينية الواسطى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية بكافة القرى والمراكز، للتأكد من التزام المنشآت التموينية بالقوانين والقرارات المنظمة، وضبط الأسواق، ومنع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسعار.

وفي سياق متصل، دعت المحافظة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية، مؤكدة تخصيص خطوط ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي الشكاوى على مدار الساعة عبر الأرقام: (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).