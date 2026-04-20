أرنب بشوربة دسمة.. طريقة التحضير بخطوات سهلة ونكهة قوية على المائدة

يُعد طبق الأرانب بالشوربة الدسمة من الأكلات المصرية التقليدية التي تعود بقوة إلى الموائد في المناسبات والعزومات، خاصة في القرى والمناطق التي تشتهر بتقديم الأرانب كوجبة رئيسية غنية بالبروتين. ومع ارتفاع البحث عن وصفات منزلية اقتصادية ولذيذة، تصدرت طريقة عمل الأرنب بالشوربة الدسمة اهتمام ربات البيوت خلال الفترة الأخيرة.

المكونات الأساسية

يقدم الشيف مصطفي العمدة طريقة تحضير أرنب بالشوربة الدسمة تحتاجين إلى:

أرنب متوسط الحجم مقطع

بصلة كبيرة مفرومة

4 فصوص ثوم

ملح وفلفل أسود

ورق لورا وحبهان

سمن أو زيت

مرقة أو ماء ساخن

ملعقة دقيق (اختياري للتكثيف)

ليمون أو خل للتنظيف



طريقة تنظيف الأرنب أولًا

تنظيف الأرنب خطوة أساسية لضمان طعم جيد:

يُغسل جيدًا بالملح والدقيق والليمون أو الخل

يُترك قليلًا ثم يُشطف بالماء

يمكن نقعه في ماء وخل لمدة 15 دقيقة لإزالة أي رائحة غير مرغوبة

طريقة التحضير خطوة بخطوة

في حلة على النار، يتم تسخين السمن أو الزيت يُضاف البصل حتى يأخذ لون ذهبي يُضاف الثوم ويُقلب جيدًا يتم وضع قطع الأرنب وتقليبها حتى يتغير لونها يُضاف الملح والفلفل وورق اللورا والحبهان يُضاف الماء الساخن أو المرقة حتى تغطية الأرنب يُترك على نار هادئة حتى ينضج تمامًا

سر الشوربة الدسمة

للحصول على شوربة دسمة وغنية:

يمكن إضافة ملعقة دقيق مذابة في ماء بارد في آخر 10 دقائق

أو ترك الشوربة تغلي حتى تقل وتتكثف طبيعيًا

بعض الطرق تضيف قليل من السمن البلدي في النهاية لزيادة الطعم

مدة الطهي

يستغرق الأرنب من 60 إلى 90 دقيقة حتى ينضج جيدًا حسب الحجم، مع ضرورة التأكد من نضجه الكامل قبل التقديم.

طريقة التقديم

يُقدم أرنب الشوربة الدسمة مع:

الأرز الأبيض بالشعرية

أو الخبز البلدي

ويمكن إضافة سلطة خضراء أو طحينة بجانبه

نصائح لنجاح الوصفة