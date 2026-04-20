الكشف عن اسم المدير الفني لمنتخب رومانيا

أعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم اليوم الاثنين، تعيين نجمه السابق جورجي هاجي مدربا للمنتخب الوطني، ليعود إلى مقاعد البدلاء التي بدأ منها مسيرته التدريبية قبل 25 عاما.

وكان هاجي (61 عاما) أحد أفضل اللاعبين في العالم في ذروة مسيرته في الثمانينيات والتسعينيات، وسيحل محل المدرب ميرتشا لوتشيسكو، الذي ترك منصبه في وقت سابق من الشهر الحالي عقب خسارة رومانيا أمام تركيا في الملحق المؤهل لكأس العالم.

وتوفي لوتشيسكو عن 80 عاما، بعد خمسة أيام من انفصاله عن تدريب المنتخب.

وأعلن الاتحاد الروماني للعبة أن هاجي وقع عقدا لمدة 2030، إذ سيقود المنتخب خلال التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2028 وتصفيات كأس العالم.

وستلعب رومانيا وديتين ضد جورجيا وويلز في يونيو المقبل، قبل بداية مشوارها في المستوى الثاني لدوري الأمم الأوروبية في سبتمبر.

وخاض هاجي، صانع اللعب السابق الملقب "مارادونا الكاربات"، 124 مباراة مع رومانيا، وشارك في ثلاث بطولات لكأس العالم وثلاث بطولات لكأس أوروبا.

ويعد أفضل هداف في تاريخ منتخب رومانيا، إلى جانب أدريان موتو، برصيد 35 هدفا.

وخلال مسيرته الكروية، دافع عن ألوان ستيوا بوخارست وريال مدريد وبرشلونة قبل أن يعتزل مع جلطة سراي عام 2001 وهو 36 عاما.

وبعد شهر من اعتزاله، تولى هاجي تدريب رومانيا، وقاد الفريق في أربع مباريات، بما في ذلك الملحق المؤهل لكأس العالم، الذي خسره أمام سلوفينيا مما أدى إلى استقالته.

وقاد هاجي جلطة سراي في ولايتين تدريبيتين، وفاز بكأس تركيا.

وأسس فريقا في رومانيا تحت اسم فيتورول كونستانتا، الذي صعد إلى دوري الأضواء واندمج لاحقا مع فارول كونستانتا.

وتولى تدريب النادي لأكثر من عقد من الزمان حتى العام الماضي، وفاز بلقبين في الدوري.

