سيرة الشهداء الأبرار في "حكاية بطل"| فيديو

أطلقت القوات المسلحة برومو جديد ضمن سلسلة أفلام حكاية بطل، تتناول فيها سيرة شهدائنا الأبرار من زاوية مختلفة لا يتم فيها سرد وقائع العمليات فقط، بل إبراز الجانب الإنساني للشهيد سواء على مستوى علاقاته بزملائه، وشخصيته ومواقفه اليومية.

وتركز سلسلة الأفلام على تقديم الصورة البطولية للشهداء، من خلال تسليط الضوء على لحظة الاستشهاد أثناء تنفيذ المهام، وكيف تعاملوا مع المواقف الصعبة بروح قتالية عالية كذلك إبراز الإيمان الكامل بالواجب الوطني.

سلسلة الأفلام لم تقتصر على الضباط ، بل تناولت أيضًا قصص ضباط الصف والجنود، بالإضافة إلى الأهالي من قبائل سيناء الذين كان لهم دور محوري في دعم جهود مكافحة الإرهاب.

ويتم تقديم سلسلة الأفلام عبر تقنية الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشاهد الدرامية، بما يساهم في إعادة تجسيد الوقائع بصورة واقعية ومؤثرة.

وشمل البرومو الأخير ضمن سلسلة حكاية بطل: "يا يرجع شايلني يا أرجع أنا شايله

الأرض مش مجرد رملة وصخر .. الأرض هناك تاريخ مكتوب بالدم، بشر بقلب أسد، قالولي أخوك استشهد شد حيلك، كان في أخر عملية شاملة لينا، قولنا أحنا مش هنخلص، وما حدش فينا هينزل إجازة إلا لما نخلصها خالص، الضابط والصف والعسكري يا يرجع شايلني يا أرجاع أنا شايله.