المؤبد وغرامة مالية لعاطل لحيازته سلاحا ناريا وذخائر بدون ترخيص

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية بالسجن المؤبد وتغريم عاطل مبلغ 20 ألف جنيه، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، إلى جانب قنابل يدوية، وذلك بمنطقة ترعة 5 بالمنايف بدائرة مركز شرطة أبوصوير.

تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للواء أحمد عليان، مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، تفيد بقيام أحد العناصر الإجرامية، وله معلومات جنائية، بحيازة أسلحة نارية داخل نطاق أبوصوير.

وعلى الفور وجّه بتشكيل فريق بحث لمتابعة المتهم ورصد تحركاته تمهيدًا لضبطه. وبعد تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين أمني بإشراف المقدم محمد فؤاد، رئيس مباحث مركز شرطة أبوصوير، وبمشاركة الرائد أحمد ياسر والرائد ماجد جميل، معاوني المباحث، حيث نجحت القوة في ضبط المتهم وبحوزته بندقية آلية، وعدد من الطلقات النارية، بالإضافة إلى قنابل يدوية.



وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تأمين نشاط غير مشروع وتحقيق أرباح غير قانونية، كما أرشد عن مصدر حصوله على الأسلحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.