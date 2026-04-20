الأهلي يقاطع قناة مودرن MTI.. ويتخذ كل الإجراءات القانونية

قررت إدارة النادي الأهلي مقاطعة قناة «مودرن MTI» وعدم التعاون معها، ومنع ظهور أي من عناصر منظومة الأهلي على شاشتها، واتخاذ كل الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات المعنية بما يحفظ حقوق النادي ومجلس إدارته تجاه ما جاء في بيان القناة وبثته في برامجها.

بعد شكوى القلعة الحمراء.. قناة مودرن نحترم الأهلي وخبر الخطيب يستند لمصدر

أكدت قناة Modern MTI كامل وتقديرها للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره، وكذلك تقديرها للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وجميع رموز الرياضة المصرية.

وفيما يتعلق بالبيان الصادر عن النادي الأهلي، أوضحت إدارة القناة أن قناة Modern بشكل عام، وبرنامج «مودرن سبورتس» بشكل خاص، يلتزمان بتحري الدقة الكاملة في نشر الأخبار، من خلال الاعتماد على مصادر موثوقة، بما يتماشى مع سياسة القناة القائمة على عدم إثارة الفتن أو نشر الأخبار المغلوطة، وهو نهج ثابت في جميع برامجها.

كما أكدت الإدارة أن الخبر المتعلق بالكابتن محمود الخطيب، والذي تم تناوله خلال برنامج «مودرن سبورتس» عبر الإعلامي هاني حتحوت، جاء استنادًا إلى مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي أكد صحة المعلومة قبل عرضها على الهواء.

وتجدد إدارة القناة تأكيدها على كامل الاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره، ونادي الزمالك وجماهيره، وكافة الأندية المصرية وجماهيرها، وجميع رموز الرياضة في مصر.