الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم فيرمينو

نفى النادي الأهلي بشكل قاطع ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن دخوله في مفاوضات لضم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم فريق السد القطري ولاعب ليفربول الإنجليزي السابق.

وأكد مصدر داخل النادي أن الأنباء التي تحدثت عن وجود مفاوضات يقودها ياسين منصور، نائب رئيس النادي والمشرف على قطاع الكرة، بتفويض من محمود الخطيب، لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن ما يتم تداوله في هذا الشأن "عارٍ تمامًا من المصداقية".



وأوضح المصدر أن الأهلي لم يفتح أي خطوط اتصال مع اللاعب أو ممثليه، نافيًا وجود أي تحركات رسمية أو غير رسمية للتعاقد معه خلال الفترة الحالية.

ويأتي هذا النفي في ظل تزايد الشائعات حول صفقات محتملة للنادي الأهلي، مع اقتراب فترة الانتقالات، وحرص الجماهير على متابعة تدعيمات الفريق المنتظرة.