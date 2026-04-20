مباراة نهائية.. هالاند يعلق على مواجهة مانشستر سيتي وبيرنلي

يرى النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي، أن مواجهة فريقه المقبلة أمام بيرنلي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أشبه بمباراة نهائية وذلك بعد الفوز على متصدر الترتيب آرسنال، بهدفين مقابل هدف، والحصول على فرصة الصعود.

ويتصدر أرسنال الترتيب منذ أكتوبر الماضي لكن مانشستر سيتي، الذي يملك مباراة مؤجلة، قلص الفارق إلى ثلاث نقاط بفوزه أمس الأحد في ملعب الاتحاد.

سيجعل فوز آخر يوم الأربعاء فريق المدرب بيب جوارديولا متساويا في النقاط مع النادي اللندني ويضعه في صدارة الترتيب إما بمجموع الأهداف في لقاءاتهما المباشرة أو فارق الأهداف في الدوري بحسب هامش الفوز.

وقال هالاند، الذي سجل الهدف الحاسم في الفوز أمس، لشبكة سكاي سبورتس: "نخوض مباراة نهائية يوم الأربعاء، لا تقل مباراة بيرنلي أهمية عن هذه المواجهة، علينا التركيز والحفاظ على تواضعنا".

وسيواجه أرسنال، الذي يسعى للفوز بلقبه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2004، نيوكاسل يونايتد يوم السبت.