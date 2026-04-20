إذا تساوى مانشستر سيتي وأرسنال في النقاط.. من يحسم لقب الدوري الإنجليزي؟ اعرف اللائحة كاملة

في سباق يزداد اشتعالاً مع اقتراب خط النهاية أعاد مانشستر سيتي خلط أوراق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق فوزاً ثميناً على غريمه المباشر أرسنال بنتيجة 2-1 في قمة الجولة 33 ليشعل الصراع على اللقب ويؤجل الحسم إلى الجولات الأخيرة.

على ملعب الاتحاد وأمام حضور جماهيري كثيف جاءت المواجهة على قدر التوقعات حافلة بالإثارة والندية بادر السيتي بالتقدم عبر ريان شرقي في الدقيقة 16 لكن الرد اللندني لم يتأخر حيث أدرك كاي هافرتز التعادل سريعاً بعد دقيقتين فقط.

المباراة ظلت مفتوحة على كل الاحتمالات حتى حسمها الهداف النرويجي إيرلينج هالاند بهدف قاتل في الدقيقة 56 منح فريق المدرب بيب جوارديولا ثلاث نقاط ثمينة أعادت الأمل في الاحتفاظ باللقب.

الصدارة مستمرة.. ولكن

ورغم الخسارة لا يزال أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا في صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط فقط عن مانشستر سيتي مع أفضلية نسبية للفريق اللندني في عدد المباريات.

لكن هذه الأفضلية لم تعد مطمئنة كما كانت في ظل الضغط المتزايد من السيتي الذي يملك خبرة حسم الألقاب في الأمتار الأخيرة ما يجعل الصراع مفتوحاً على كافة السيناريوهات.

اللقب في يد أرسنال حسابياً

من الناحية الرقمية لا يزال مصير اللقب بيد أرسنال فالفوز في المباريات الخمس المتبقية سيمنح المدفعجية التتويج رسمياً بغض النظر عن نتائج مانشستر سيتي.

غير أن التعثر في أي محطة قد يفتح الباب أمام عودة السيتي خاصة مع امتلاكه مباراة مؤجلة قد تمنحه فرصة معادلة النقاط أو حتى التقدم.

ماذا لو تساوى الفريقان؟

السيناريو الأكثر إثارة يتمثل في إنهاء الموسم بتساوي الفريقين في عدد النقاط وهو احتمال قائم بقوة في هذه الحالة يتم الاحتكام إلى لوائح البريميرليج التي تحدد بطل المسابقة وفق ترتيب دقيق:

أولاً: فارق الأهداف حيث يتفوق أرسنال حالياً (+37) مقابل (+36) للسيتي

ثانياً: عدد الأهداف المسجلة ويميل لصالح مانشستر سيتي

ثالثاً: المواجهات المباشرة وفيها الأفضلية للسيتي

رابعاً: الأهداف خارج الأرض في المواجهات المباشرة (تعادل)

خامساً: مباراة فاصلة على ملعب محايد

هذه المعادلة المعقدة تعني أن كل هدف في الجولات المقبلة قد يكون حاسماً في تحديد هوية البطل.

صراع الخبرة والطموح

المواجهة بين الفريقين تتجاوز حدود النقاط لتجسد صراعاً بين خبرة التتويج لدى مانشستر سيتي الذي اعتاد حسم البطولات في اللحظات الحاسمة وطموح أرسنال الساعي لإنهاء سنوات الانتظار واستعادة اللقب الغائب منذ موسم 2003-2004.

السيتي يلعب بثقة البطل ويملك ترسانة هجومية قادرة على قلب أي معادلة بينما يعتمد أرسنال على الاستقرار الفني والتطور الكبير الذي شهده الفريق تحت قيادة أرتيتا.

الأمتار الأخيرة

مع تبقي خمس جولات فقط يدخل الدوري الإنجليزي مرحلته الأكثر حساسية حيث لا مجال لفقدان النقاط ولا مكان للأخطاء.

كل مباراة باتت بمثابة نهائي وكل هدف قد يغير مسار البطولة في سباق يبدو أنه لن يحسم إلا في اللحظات الأخيرة وربما في مباراة فاصلة تاريخية.