قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفيش ضهر | رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جريئة
وزير الخارجية: الحلول الدبلوماسية وتغليب لغة الحوار تظل الخيار الأوحد لتسوية النزاعات
بنتي مش عبء | صرخة أم تهز التعليم في طنطا .. رفض دمج طفلة داون رغم القانون ومدير يبرر: العيال هتخاف منها
حقيقة وفاة هاني شاكر | نقابة الموسيقيين تحسم الجدل .. خاص
الشكاير مغطية الأسفلت | انقلاب سيارة أعلاف على الطريق الزراعي بقويسنا .. صور
بشروط | الضرائب تعلن عن مزايا جديدة لأصحاب الأنشطة التجارية أقل من 20 مليون جنيه
بعد مقتل إمام مسجد نجع حمادى | بيان رسمي من أوقاف قنا
الموت يفجع أكرم حسني
قرار نهائي من الإعلاميين بعد التحقيق مع هاني حتحوت في مخالفات مهنية
موهبة فطرية.. الموسيقار يحيى الموجي: والدي اشتغل 4 سنوات على لحن قارئة الفنجان
قضية الصفع | محامي سعد أسامة : هطالب عمرو دياب بـ5 مليون جنيه تعويض لموكّلي
تشكيل لجنة من جامعة المنوفية لبحث أسباب حريق المبني القديم بمعهد الكبد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

إذا تساوى مانشستر سيتي وأرسنال في النقاط.. من يحسم لقب الدوري الإنجليزي؟ اعرف اللائحة كاملة

في سباق يزداد اشتعالاً مع اقتراب خط النهاية أعاد مانشستر سيتي خلط أوراق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما حقق فوزاً ثميناً على غريمه المباشر أرسنال بنتيجة 2-1 في قمة الجولة 33 ليشعل الصراع على اللقب ويؤجل الحسم إلى الجولات الأخيرة.

على ملعب الاتحاد وأمام حضور جماهيري كثيف جاءت المواجهة على قدر التوقعات حافلة بالإثارة والندية بادر السيتي بالتقدم عبر ريان شرقي في الدقيقة 16 لكن الرد اللندني لم يتأخر حيث أدرك كاي هافرتز التعادل سريعاً بعد دقيقتين فقط.

المباراة ظلت مفتوحة على كل الاحتمالات حتى حسمها الهداف النرويجي إيرلينج هالاند بهدف قاتل في الدقيقة 56 منح فريق المدرب بيب جوارديولا ثلاث نقاط ثمينة أعادت الأمل في الاحتفاظ باللقب.

الصدارة مستمرة.. ولكن

ورغم الخسارة لا يزال أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا في صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط فقط عن مانشستر سيتي مع أفضلية نسبية للفريق اللندني في عدد المباريات.

لكن هذه الأفضلية لم تعد مطمئنة كما كانت في ظل الضغط المتزايد من السيتي الذي يملك خبرة حسم الألقاب في الأمتار الأخيرة ما يجعل الصراع مفتوحاً على كافة السيناريوهات.

اللقب في يد أرسنال حسابياً

من الناحية الرقمية لا يزال مصير اللقب بيد أرسنال فالفوز في المباريات الخمس المتبقية سيمنح المدفعجية التتويج رسمياً بغض النظر عن نتائج مانشستر سيتي.

غير أن التعثر في أي محطة قد يفتح الباب أمام عودة السيتي خاصة مع امتلاكه مباراة مؤجلة قد تمنحه فرصة معادلة النقاط أو حتى التقدم.

ماذا لو تساوى الفريقان؟

السيناريو الأكثر إثارة يتمثل في إنهاء الموسم بتساوي الفريقين في عدد النقاط وهو احتمال قائم بقوة في هذه الحالة يتم الاحتكام إلى لوائح البريميرليج التي تحدد بطل المسابقة وفق ترتيب دقيق:

أولاً: فارق الأهداف حيث يتفوق أرسنال حالياً (+37) مقابل (+36) للسيتي

ثانياً: عدد الأهداف المسجلة ويميل لصالح مانشستر سيتي

ثالثاً: المواجهات المباشرة وفيها الأفضلية للسيتي

رابعاً: الأهداف خارج الأرض في المواجهات المباشرة (تعادل)

خامساً: مباراة فاصلة على ملعب محايد

هذه المعادلة المعقدة تعني أن كل هدف في الجولات المقبلة قد يكون حاسماً في تحديد هوية البطل.

صراع الخبرة والطموح

المواجهة بين الفريقين تتجاوز حدود النقاط لتجسد صراعاً بين خبرة التتويج لدى مانشستر سيتي الذي اعتاد حسم البطولات في اللحظات الحاسمة وطموح أرسنال الساعي لإنهاء سنوات الانتظار واستعادة اللقب الغائب منذ موسم 2003-2004.

السيتي يلعب بثقة البطل ويملك ترسانة هجومية قادرة على قلب أي معادلة بينما يعتمد أرسنال على الاستقرار الفني والتطور الكبير الذي شهده الفريق تحت قيادة أرتيتا.

الأمتار الأخيرة

مع تبقي خمس جولات فقط يدخل الدوري الإنجليزي مرحلته الأكثر حساسية حيث لا مجال لفقدان النقاط ولا مكان للأخطاء.

كل مباراة باتت بمثابة نهائي وكل هدف قد يغير مسار البطولة في سباق يبدو أنه لن يحسم إلا في اللحظات الأخيرة وربما في مباراة فاصلة تاريخية.

مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي أرسنال ريان شرقي كاي هافرتز هالاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ترشيحاتنا

أحمد حسن

تفاوض سيراميكا كيلوباترا مع الأهلي لهذا السبب ..أحمد حسن يكشف

كريستال بالاس

كريستال بالاس يتعادل سلبيا مع وست هام في الدوري الإنجليزي

الزمالك

سيف زاهر يكشف عن مفاجأة لجماهير الزمالك

بالصور

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد