نوتنجهام فورست يفوز على بيرنلي 4-1 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق نوتنجهام فورست الفوز على بيرنلي بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم فريق بيرنلي بهدف في أخر دقيقة من الشوط الأول عن طريق زيان فليمينج قبل أن يعود فريق نوتنجهام فورست بأربعة أهداف عن طريق مورجان جيبس وات بثلاثية وسجل إيجور جيسوس هدف.

سيطر فريق نوتنجهام فورست على الكرة بنسبة 51% مقابل 49% لبيرنلي

ونجح فريق نوتنجهام في تسديد 10 كرات على مرمى المنافس فيما سدد بيرنلي 4 كرات

ويحتل فريق نوتنجهام فورست المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة فيما يحتل فريق بيرنلي المركز 19 برصيد 20 نقطة