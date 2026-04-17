هل طلب إمام عاشور 150 مليون جنيه؟.. شوبير يرد

نفى الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن طلب إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مبلغ 150 مليون جنيه من أجل التجديد مع ناديه.

وقال شوبير ببرنامجه الناظر المذاع على قناة النهار: «الناس مفروض تتكلم بالعقل، مفيش حاجة اسمها 150 ولا 100 ولا حتى 80 مليون جنيه عشان يجدد»

وأضاف: «النادي الأهلي نفى وجود أي جلسات مع أي لاعب في الأهلي عشان موضوع الترضية المالية، ولكن المؤكد هيحصل قعدة مع إمام عاشور ومصطفى شوبير وحسين الشحات عشان التجديد لاقتراب انتهاء عقودهم».

وتابع: «الأهلي حاليًا لا يتحدث في شيء بخصوص التجديد، ومركزين جدًا في الـ4 مباريات المتبقيين في الدوري، وبعدها سيتم معالجة الجانب المالي في التعاقدات مع اللاعبين».