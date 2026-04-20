محمد فاروق: وكيل إمام عاشور يقود محاولات لتسويقه في الدوري القطري والأمريكي

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن تطورات موقف إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن الاستمرار مع القلعة الحمراء من عدمه.

وقال محمد فاروق، عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: بدأ آدم وطني، وكيل إمام عاشور لاعب الأهلي، التحرك خلال الفترة الحالية من أجل تسويق اللاعب تمهيدًا لرحيله عن النادي في الصيف المقبل.

وتابع : يعمل وكيل اللاعب على فتح خطوط اتصال مع أندية في قطر والولايات المتحدة الأمريكية، لبحث إمكانية انتقال إمام عاشور إلى أحد الدوريين القطري أو الأمريكي خلال فترة الانتقالات القادمة.

وأتم: طلب آدم وطني من إمام عاشور، استعادة مستواه الفني المعهود في أسرع وقت ممكن، من أجل تسهيل مهمة تسويقه وإقناع الأندية المهتمة بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ويترقب اللاعب الفترة المقبلة لحسم موقفه النهائي، في ظل الاهتمام الخارجي المتزايد بإمكانية ضمه حال تقديم المستوى المنتظر مع الأهلي.