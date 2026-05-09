الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

تطورات إصابة إمام عاشور مع الأهلي.. هل يغيب عن كأس العالم 2026؟

أحمد أيمن

كشف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي عن تفاصيل إصابة لاعب خط الوسط إمام عاشور؛ بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرًا عقب تعرضه للإصابة خلال مشاركته مع الفريق أمام إنبي، الأمر الذي أثار قلق جماهير القلعة الحمراء بشأن موقفه من المباريات المقبلة، خاصة بطولة كأس العالم 2026.

وأصيب إمام عاشور في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي أمام إنبي ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

تفاصيل إصابة إمام عاشور 

أثبتت الفحوصات الطبية، إصابة إمام عاشور بشد عضلي في العضلة الخلفية، ما يستوجب خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف خلال الفترة المقبلة؛ من أجل تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية دون التعرض لأي مضاعفات جديدة قد تؤثر على مستواه البدني والفني.

ومن المقرر أن يغيب اللاعب عن صفوف الأهلي لفترة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، وفقًا لاستجابته للعلاج والبرنامج التأهيلي الذي وضعه الجهاز الطبي. 

ويعني ذلك غيابه عن عدد من المواجهات المهمة التي يخوضها الفريق خلال الفترة الحالية، في ظل اعتماد الجهاز الفني عليه كأحد العناصر الأساسية في خط الوسط.

هل يغيب إمام عاشور عن كأس العالم 2026؟

رغم الإصابة، أشارت التقارير إلى أن موقف إمام عاشور من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 لا يزال مطمئنًا حتى الآن، خاصة أن اللاعب يمتلك الوقت الكافي للتعافي قبل انطلاق البطولة؛ ما يمنح الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن ارتياحًا نسبيًا بشأن إمكانية لحاقه بالمونديال.

وفي المقابل، يواصل الجهاز الفني للأهلي تجهيز البدائل المناسبة لتعويض غياب اللاعب خلال المباريات المقبلة، مع منح الفرصة لعدد من العناصر الموجودة في القائمة للمشاركة بشكل أكبر، حيث سيغيب إمام عاشور عن المباراة المقبلة والختامية للفريق بالدوري المصري.
 

موعد مباراة الأهلى المقبلة

يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

