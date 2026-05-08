7 ملايين دولار.. الأهلي يترقب وصول العروض الرسمية للتعاقد مع إمام عاشور

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك مستجدات خاصة بملف تجديد عقد إمام عاشور مع النادي الأهلي، مشيرا إلى أن اللاعب تواصل مع وكيل لاعبين معروف من أجل البحث عن عروض خارجية، لكن الوكيل اعتذر عن ذلك.

وقال هشام عبر برنامجه مودرن سبورتس عبر قناة modern mti: هناك وكيل لاعبين آخر على خلاف مع مسئولي الأهلي كان قد وعد إمام عاشور بجلب عروض من أمريكا وأوروبا للتعاقد معه، لكن حتى الآن لا يوجد أي عروض رسمية وصلت للنادي الأهلي، ولا يوجد أي شيء رسمي.

وأضاف: الوكيل آدم وطني تحدث مع إمام عاشور أنه بعد مشاركته في كأس العالم قد يجلب عروضًا له.

وأشار إلى أن إدارة النادي الأهلي تترقب وصول عروض رسمية للتعاقد مع إمام عاشور خلال الانتقالات الصيفية، وفي حال وصول عروض مرضية للنادي من الناحية المالية بما لا يقل عن 6 أو 7 مليون دولار، فأن النادي الأهلي سيوافق على رحيله.

وتابع: حال عدم وصول عروض رسمية بالمبلغ المطلوب، فأن النادي الأهلي لن يوافق على رحيله، خاصة أنه انضم للفريق مقابل 3 مليون دولار من الدنمارك، بالإضافة لحصوله على رواتب مالية كبيرة.

وأوضح: الأهلي حاول تمديد عقد إمام عاشور في بداية الموسم، في ظل ارتفاع عقود اللاعبين القادمين للفريق في الصيف الماضي، لكن لم يتم التوصل لاتفاق.

وأكد: حال عدم وصول عروض جيدة بعد كأس العالم، فإن النادي الأهلي سيكون حريص على تمديد عقد اللاعب، وحتى هذه اللحظة نسب تجديد عقد إمام عاشور هي الأكبر في ظل عدم وصول عروض رسمية.