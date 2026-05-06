تامر أمين: عودة الأهلي الحقيقية أهم مكاسب الجولة.. وإصابة إمام عاشور مطمئنة

أكد الإعلامي تامر أمين أن فوز الأهلي الأخير لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل مثّل عودة واضحة لروح الفريق وشخصيته الحقيقية، مشيرًا إلى أن أهم ما أسعد جماهير الأهلي هو استعادة الأداء القوي والهوية المعتادة للفريق، بغض النظر عن ترتيب الدوري في النهاية.

وأوضح “أمين” خلال برنامجه آخر النهار، أن مواجهة الزمالك السابقة كانت نقطة التحول الحقيقية، حيث ظهر بعدها الأهلي بصورة أفضل، وهو ما تأكد بالفوز الكبير على إنبي، معتبرًا أن الفريق بدأ يستعيد شخصيته المعروفة، خاصة مع الأداء القوي والروح القتالية.

وأشار إلى أن إنبي قدم مباراة قوية بعناصر شابة مميزة، مؤكدًا أن الكرة المصرية يجب أن تتوقف عن وصف اللاعبين صغار السن بـ"الناشئين"، لأنهم قادرون على المنافسة في أعلى المستويات مثل النجوم العالميين.

وطمأن تامر أمين جماهير الأهلي بشأن إصابة إمام عاشور، مؤكدًا أن الإصابة عبارة عن كدمة في الرقبة وليست خطيرة كما أشيع، ومن المتوقع غيابه لفترة قصيرة قد تصل إلى عشرة أيام فقط، مع احتمالية لحاقه بالمباراة المقبلة.

كما أوضح أن إصابة حسين الشحات بسيطة، وسيكون متاحًا بشكل طبيعي في المباراة القادمة، ما يمنح الفريق استقرارًا فنيًا.

وفيما يتعلق بالمدرب، أشار إلى أن إدارة الأهلي تواجه أزمة حقيقية مع استمرار المدرب الحالي، موضحًا أن هناك قناعة متزايدة داخل النادي بضرورة التغيير، لكن بنود العقد والشرط الجزائي تعقد المشهد، مما يجعل الإدارة تبحث عن حلول قانونية أو تفاوضية لإنهاء الملف بأقل خسائر ممكنة.

واختتم بالتأكيد على أن الأهلي بحاجة إلى حسم ملف الجهاز الفني سريعًا، حتى يتمكن من التحضير بشكل مناسب للموسم الجديد، خاصة مع ضرورة تدعيم بعض المراكز الدفاعية لضمان العودة الكاملة للمنافسة المحلية والقارية.