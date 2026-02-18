بقرار فني.. الغيابات تضرب النصر أمام كارداج في دوري أبطال آسيا

يواجه فريق النصر السعودي نظيره أركاداج التركمانستاني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2 في مباراة تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب “الأول بارك”.



وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر السعودي أمام نظيره فريق أركاداج التركمانستاني في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت االقاهرة التاسعة والربع بتوقيت السعودية.وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا "2" بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة النصر وأركاداج في دوري أبطال آسيا "2"، عبر شاشتهما.وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق عبدالله الغامدي، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 6 بصوت سمير المعيرفي.

ويغيب عن صفوف فريق النصر السعودي في هذه المباراة ثمانية لاعبين بقرار فني من الجهاز الفني من أجل إراحتهم وهم: كريستيانو رونالدو، بينتو ماثيوس، ساديو ماني، كينجسلي كومان، مارسيلو بروزوفيتش، إينيجو مارتينيز، جواو فيليكس، ومحمد سيماكان.