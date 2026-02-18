رونالد يغيب عن لقاء النصر وأركاداغ في دوري أبطال آسيا

يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي عن مباراة فريقه أمام نظيره فريق أركاداغ التركمانستاني فى دوري أبطال آسيا 2.
ويواجه النصر نظيره أركاداج التركمانستاني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2 في مباراة تجمع بينهما على ملعب “الأول بارك”.
وتنطلق صافرة بداية مباراة النصر السعودي أمام نظيره فريق أركاداغ التركمانستاني في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت االقاهرة التاسعة والربع بتوقيت السعودية.
وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس وقنوات الكأس حقوق بث مباريات دوري أبطال آسيا "2" بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة النصر وأركاداج في دوري أبطال آسيا "2"، عبر شاشتهما.
وخصصت بي إن سبورتس قناة beIN SPORTS 2 HD بتعليق عبدالله الغامدي، بينما يأتي اللقاء عبر الكأس 6 بصوت سمير المعيرفي.