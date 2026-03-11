قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فينيسيوس مهاجمًا.. تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا
في ليلة 22 رمضان.. آلاف المصلين يحيون التراويح بالقراءات المتواترة في الجامع الأزهر
بايرن ميونخ يفتقد خدمات «ديفيس وموسيالا وأوربيج».. لهذا السبب
الرئيس الإيراني: السبيل الوحيد لإنهاء الحرب هو الاعتراف بالحقوق المشروعة لإيران
القيادة المركزية الأمريكية: إيران لم تسقط أي مقاتلة أمريكية
قرار جمهوري بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان لمدة أربع سنوات
دوي صافرات الإنذار وسط إسرائيل وفي القدس والضفة الغربية بعد موجة صواريخ إيرانية
روسيا تقدم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على إيران
رحيل قارئ شطورة.. وفاة الشيخ عبدالبديع عباس بعد 70 عاما في خدمة القرآن بسوهاج
خالد الجندي: الرأي الآخر ليس خطرًا.. وسليمان علمنا أن الرزق الحقيقي هو التوفيق للعمل الصالح
1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟
الصحة العالمية: 18 هجوما على مرافق صحية في إيران منذ بدء الحرب
توك شو

جمال شعبان: قلب الإنسان ينبض 100 ألف مرة يوميًا ويضخ 7 آلاف لتر دم

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان
البهى عمرو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن جسم الإنسان يتكون من 37 تريليون خلية، وأن هذه الخلايا تتغذى من خلال القلب، موضحًا أن القلب يبدأ في النبض والضخ والدوران منذ الأسبوع الثالث من الحمل، قبل أن يتشكل المخ والدم.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن القلب لمدة أسبوع بعد الشهر الثالث من الحمل يتدرب على الضخ والعمل، وأن وزن قلب الإنسان البالغ يصل إلى 300 جرام، بينما قد يصل وزن قلب الرياضيين إلى 500 جرام، وقد يصل أقصى وزن للقلب إلى نحو 1 كيلوجرام في بعض الحالات المرضية.

وأشار إلى أن الله جعل لكل رجل قلبًا واحدًا، لكن السيدة قد يكون لديها قلبان عندما تحمل جنينًا في بطنها، مستشهدًا بقوله تعالى: «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه».

ولفت إلى أن الطفل قد يولد بقلبين، لكنه غالبًا لا يصل إلى سن البلوغ، وأن الحالات التي تم رصدها لأطفال ولدوا بقلبين ثم توفوا محدودة، ويتراوح عددها بين 9 و11 حالة على مستوى العالم.

وأوضح أن القلب ينبض من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، وتزداد النبضات مع الحركة وتقل أثناء النوم أو في حالة الاستقرار، أي أنه يقوم بنحو 100 ألف نبضة يوميًا، ويضخ كمية من الدم تصل إلى نحو 7 آلاف لتر يوميًا.

معهد القلب القومي معهد القلب القلب

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

