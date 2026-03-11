جمال شعبان: قلب الإنسان ينبض 100 ألف مرة يوميًا ويضخ 7 آلاف لتر دم

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن جسم الإنسان يتكون من 37 تريليون خلية، وأن هذه الخلايا تتغذى من خلال القلب، موضحًا أن القلب يبدأ في النبض والضخ والدوران منذ الأسبوع الثالث من الحمل، قبل أن يتشكل المخ والدم.

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن القلب لمدة أسبوع بعد الشهر الثالث من الحمل يتدرب على الضخ والعمل، وأن وزن قلب الإنسان البالغ يصل إلى 300 جرام، بينما قد يصل وزن قلب الرياضيين إلى 500 جرام، وقد يصل أقصى وزن للقلب إلى نحو 1 كيلوجرام في بعض الحالات المرضية.

وأشار إلى أن الله جعل لكل رجل قلبًا واحدًا، لكن السيدة قد يكون لديها قلبان عندما تحمل جنينًا في بطنها، مستشهدًا بقوله تعالى: «ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه».

ولفت إلى أن الطفل قد يولد بقلبين، لكنه غالبًا لا يصل إلى سن البلوغ، وأن الحالات التي تم رصدها لأطفال ولدوا بقلبين ثم توفوا محدودة، ويتراوح عددها بين 9 و11 حالة على مستوى العالم.

وأوضح أن القلب ينبض من 60 إلى 100 نبضة في الدقيقة، وتزداد النبضات مع الحركة وتقل أثناء النوم أو في حالة الاستقرار، أي أنه يقوم بنحو 100 ألف نبضة يوميًا، ويضخ كمية من الدم تصل إلى نحو 7 آلاف لتر يوميًا.