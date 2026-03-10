جمال شعبان : القفص الصدري صمم ليحمي القلب ويسمح له بالتمدد مع التنفس

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الله حفظ القلب من خلال وضعه داخل القفص الصدري، حيث يحفظه من الأمام بالأضلاع المكونة من العظام، ومن الخلف بالعمود الفقري.

وأضاف شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن الله وضع فراغات بين الضلوع الموجودة حول القلب حتى يستطيع القلب أن يتمدد ويتسع، فالشخص عندما يحصل على نفس عميق يتمدد القلب داخل القفص الصدري.

وأشار إلى أن من قدرة الله أن جعل القفص الصدري يتمدد حتى لا يخبط القلب في العظام، وأن الله جعل في جسم الإنسان أماكن لتوصيل الهواء إلى كل أجزاء الجسم.

ولفت إلى أن هناك إعجازًا علميًا في قول الله في القرآن الكريم: "ألم نشرح لك صدرك"، ولذلك نحمد الله على كل شيء.

وكشف أن الشريان التاجي معجز بكل المقاييس، فالله جعل هناك شرايين لنقل الدم إلى الجسم، وأن هذه الشرايين تتوسع في حالة بذل مجهود.



