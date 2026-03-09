جمال شعبان: الخلايا الدهنية أخطر من السرطان

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن السمنة أو الوزن الزائد من الأشياء الخطيرة على حياة المواطنين، موضحًا أنه عندما يتحدث مع أحد عن السمنة والكرش يرد عليه قائلًا: «ده انتفاخ يا دكتور».

وأضاف الدكتور جمال شعبان، خلال تقديمه برنامجه «حتى يتبين»، أن هناك معايير للوزن الزائد، وأن البدانة ليست رفاهية، وأن الكرش والوزن الزائد يعتبران منبها لظهور المرض والمشكلات الصحية.

وأشار إلى أن الخلايا الدهنية وسمنة البطن تسببان تراجع تمدد الشرايين، ويكون لهما تأثير على الحياة الزوجية للرجل، ولذلك فإن من يعانون من الوزن الزائد قد يعانون من تراجع الفحولة.

الخلايا الدهنية أخطر من السرطان

ولفت إلى أن الخلايا الدهنية أخطر من السرطان، وأن هذه الخلايا تفرز مواد التهابية، وأن أخطر أنواع السمنة هي سمنة البطن، وأن الشخص الذي لديه كرش سيضيع كل قرش على الأدوية.

وأوضح أن السمنة قد تتسبب في السرطان والأزمات القلبية، وقد تكون بسبب عدم الحركة؛ فقد نجد أشخاصًا لا يأكلون كثيرًا لكنهم يعانون من السمنة، وهذا بسبب الجلوس على الكرسي لساعات طويلة.