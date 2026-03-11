محافظ الدقهلية: انتهاء لصق استيكرات أجرة الركوب لكل الخطوط بالأسعار المقرّرة |صور

يواصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية متابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لمتابعة مواقف السيارات والتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب وخطوط السير، فضلاً عن الانتهاء من لصق الملصقات الخاصة بالأجرة الجديدة على جميع المركبات.

وشدّد المحافظ على ضرورة التزام جميع خطوط سير سيارات الركوب بالتعريفة المقررة، موجهاً رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعة الميدانية للمواقف الداخلية والعامة، والتأكد من وضع ملصقات التعريفة الجديدة وخط السير في أماكن ظاهرة بالسيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، بالتنسيق بين إدارات المواقف والمرور.

كما شدّد محافظ الدقهلية على أهمية التنسيق مع مديرية التموين للمرور على محطات تموين السيارات، ومستودعات البوتاجاز وسيارات التوزيع، لمتابعة انتظام العمل، وعدم وجود تكدسات، وضمان توافر المواد البترولية، والالتزام بالأسعار المقررة، مع استمرار التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومديرية التموين لمتابعة الموقف أولاً بأول.