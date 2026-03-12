قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التيلفزيون الإيراني يعلن بدء موجة جديدة من الصواريخ على الأراضي المحتلة
بعد إعتذار الدوحة.. سيناريو بديل لمعسكر منتخب مصر
جحيم رادس.. 3 إجراءات في الأهلي قبل مواجهة الترجي بدوري الأبطال
مركز الملاذ الآمن.. ارتفاع أسعار الفضة محليا مع صعود النفط وتزايد المخاطر التضخمية
أدعية العتق من النار.. اغتنمها فى ثاني ليلة وترية بالعشر الأواخر
الحكومة: التعامل مع 190 شكوى وبلاغاً وضبط تعريفة الركوب وتوفير المنتجات البترولية
بعثة النادي الأهلي في مطار القاهرة للسفر إلي تونس لمواجهة الترجي| صور
ألمانيا: لا أحد يرغب أن تكون هناك حالة فوضى في إيران
بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة
الغندور: الزمالك متصدر الدوري على حساب أغلى سكواد في مصر وأفريقيا
سلوك مشين.. أبو الغيط يدين استهداف ميناء صلالة بسلطنة عمان
بعد قليل.. كلمة للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي
رياضة

العمايرة يثير الجدل حول موقف بيراميدز حال التأهل لنصف نهائي كأس مصر

سارة عبد الله

أثار عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، تساؤلات بشأن جدول مباريات نادي بيراميدز حال تأهله لنصف نهائي كأس مصر.

وكتب العمايرة، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “‏فى حالة صعود بيراميدز إلى الدور نصف النهائي لكأس مصر سيواجه إنبى يوم 3 أبريل فهل تفعلها رابطة الأندية وتجعل بيراميدز باى الجولة الأولى من المرحلة النهائية لدورى المصري الممتاز ننتظر ونرى”.

وخاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة المغربية الرباط مساء أمس، الأربعاء، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز، بطل قارة أفريقيا، ضيفا على الجيش الملكي في الثانية عشرة من فجر السبت المقبل على الملعب الأولمبي بالرباط في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول مساء اليوم على الملعب الفرعي لمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يختتم تدريباته اليوم، الخميس، على الملعب الأولمبي الذي تقام عليه مواجهة الجيش الملكي.

عامر العمايرة بيراميدز الدوري

فزع وارتباك.. قرار استخباراتي إسرائيلي يُدخل تل أبيب في كارثة غير محسوبة

موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد

ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق

أخبار التفويت إيه عندكم.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن أيمن الشريعي

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

أول رد فعل من محمد الشناوي تجاه بلوجر ادعت زواجها منه| تفاصيل

التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

البوسعيدي يفضح مخططات واشنطن وتل أبيب.. ويؤكد: عُمان ترفض التطبيع مع المحتل

جانب من صلة التراويح في الجامع الازهر بحضور قيادات المشيخة

80 مقرأة و150 ألف وجبة إفطار للوافدين.. الجامع الأزهر يستعرض حصاد عشرين يوما من رمضان

كيفية صلاة التهجد

كيفية صلاة التهجد وبماذا تتميز عن قيام الليل؟ الأزهر يوضح

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتتح 19 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله | بالأسماء

بدء تشغيل كوبري الصاغة بـ الزقازيق عقب انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

توزيع 1000 بطانية بقرى مراكز الشرقية

بقفطان.. زوجة كريم فهمى تخطف الأنظار بإطلالة رمضانية

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

وزير الدفاع يزور عدد من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

وزير الدفاع يزور عددا من المصابين بمجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة

بعد اتهامها بالسرقة.. أول رد من جيهان الشماشرجي

بعد عامين .. تفاصيل اتهام جيهان الشماشرجي بسرقة منقولات في القاهرة

