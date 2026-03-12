العمايرة يثير الجدل حول موقف بيراميدز حال التأهل لنصف نهائي كأس مصر

أثار عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، تساؤلات بشأن جدول مباريات نادي بيراميدز حال تأهله لنصف نهائي كأس مصر.

وكتب العمايرة، عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “‏فى حالة صعود بيراميدز إلى الدور نصف النهائي لكأس مصر سيواجه إنبى يوم 3 أبريل فهل تفعلها رابطة الأندية وتجعل بيراميدز باى الجولة الأولى من المرحلة النهائية لدورى المصري الممتاز ننتظر ونرى”.

وخاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته في العاصمة المغربية الرباط مساء أمس، الأربعاء، استعدادا لمواجهة الجيش الملكي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز، بطل قارة أفريقيا، ضيفا على الجيش الملكي في الثانية عشرة من فجر السبت المقبل على الملعب الأولمبي بالرباط في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مرانه الأول مساء اليوم على الملعب الفرعي لمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يختتم تدريباته اليوم، الخميس، على الملعب الأولمبي الذي تقام عليه مواجهة الجيش الملكي.