خلال اتصال مع ملك البحرين.. الرئيس الألماني يؤكد تضامن بلاده مع المملكة ويدين الاعتداءات الإيرانية

أكد الرئيس الألماني رانك فالتر شتاينماير،تضامن جمهوريـة ألمانيا الاتحادية ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين، وإدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة، مؤكدًا دعم بلاده لمملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وصون مكتسباتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم /الأربعاء/، من رئيـس جمهوريـة ألمانيا الاتحادية الصديقة. وفق وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وقد أكد ملك البحرين، أن المملكة ستظل، ثابتة على نهجها الراسخ القائم على الحكمة والاعتدال وتعزيز السلام والتعاون مع محيطها العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها.

كما أعرب عن بالغ تقديره وامتنانه لمواقف جمهوريـة ألمانيا الاتحادية الصديقة، ولمشاعر التضامن الصادقة التي عبر عنها الرئيس شتاينماير، وما أبداه من دعم لمملكة البحرين.