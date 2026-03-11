قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة تطلق مبادرة لتأهيل الشباب من ذوي الهمم اقتصاديا
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال اتصال مع ملك البحرين.. الرئيس الألماني يؤكد تضامن بلاده مع المملكة ويدين الاعتداءات الإيرانية

ملك البحرين.. الرئيس الألماني
ملك البحرين.. الرئيس الألماني
أ ش أ

أكد الرئيس الألماني رانك فالتر شتاينماير،تضامن جمهوريـة ألمانيا الاتحادية ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين، وإدانتها واستنكارها للاعتداءات الإيرانية على أراضي المملكة، مؤكدًا دعم بلاده لمملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وصون مكتسباتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم /الأربعاء/، من رئيـس جمهوريـة ألمانيا الاتحادية الصديقة. وفق وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وقد أكد ملك البحرين، أن المملكة ستظل، ثابتة على نهجها الراسخ القائم على الحكمة والاعتدال وتعزيز السلام والتعاون مع محيطها العربي والإقليمي والدولي، بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها.

كما أعرب عن بالغ تقديره وامتنانه لمواقف جمهوريـة ألمانيا الاتحادية الصديقة، ولمشاعر التضامن الصادقة التي عبر عنها الرئيس شتاينماير، وما أبداه من دعم لمملكة البحرين.

الرئيس الألماني مملكة البحرين وإدانتها استنكاره لاعتداءات الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار.. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

ترشيحاتنا

اقتصادية الشيوخ

اقتصادية الشيوخ توافق على حظر الاتفاقات الاحتكارية بين الشركات في السوق المصري

مجلس النواب

من المعاشات إلى حماية الأطفال.. برلمانيون يطرحون إصلاحات اجتماعية واستراتيجية لدعم المصريين

النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب

مناقشة برلمانية لآثار تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

بالصور

الجلوكوما .. مرض العين الصامت قد يسرق البصر دون إنذار

الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار
الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار
الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار

الحلقة 21 من "على قد الحب" يدخل ضمن الأعلى مشاهدة على Watch It"

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد