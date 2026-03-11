قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«أبواب الخير» يواصل بث الأمل.. علاج طفل بـ150 ألف جنيه وتركيب عين صناعية لشاب على نفقة البرنامج
وزير الرياضة الإيراني يعلن عدم مشاركة منتخب بلاده في كأس العالم بأمريكا
رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات المركزية.. تفاصيل
5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا
بعد تحديد موعد عطلة عيد الفطر.. تعرف على حقوقك في الإجازات الرسمية بالقانون
العراق: أي اضطراب في حركة الإمدادات النفطية عبر مضيق هرمز يضغط على أسواق الطاقة
دعاء الإفطار يوم 21 رمضان.. ردّد أفضل 20 دعوة مستجابة عند أذان المغرب
مستشار رئيس الوزراء العراقي: الحرب في الشرق الأوسط أخذت منحنيات خطيرة
أكبر سحب في التاريخ.. وكالة الطاقة الدولية تقترح طرح 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي للأسواق
إعلام إسرائيلي: جنودنا في غزة يعانون نقصا بالمعدات والأسلحة بسبب حرب إيران
الأعلى للإعلام يصدر قرارا للقنوات الفضائية.. بمنع ظهور سارة هادي وضياء العوضي
مندوب فرنسا بالأمم المتحدة: نحث إسرائيل على الامتناع عن استهداف المناطق السكنية بلبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2026

سعر الدولار
سعر الدولار
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار  في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 في أبرز البنوك العاملة بمصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 11 مارس 2026:

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

52.05 جنيه للشراء 

52.15 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

51.99 جنيه للشراء 

52.09 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية لنحو:

51.97 جنيه للشراء 

52.07 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني لنحو:

51.95 جنيه للشراء 

52.05 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو:

51.89 جنيه للشراء 

51.99 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

51.75 جنيه للشراء 

51.85 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

51.91 جنيه للشراء 

52.01 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

51.92 جنيه للشراء 

52.02 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB  لنحو:

51.95 جنيه للشراء 

52.05 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

51.93 جنيه للشراء 

52.04 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول لنحو:

51.93 جنيه للشراء 

52.04 جنيه للبيع

صعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

51.70 جنيه للشراء 

51.80 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية لنحو:

52.02 جنيه للشراء 

52.12 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني نحو:

52.05 جنيه للشراء 

52.15 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان نحو:

51.94 جنيه للشراء 

52.04 جنيه للبيع

زاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري  ليسجل:

51.92 جنيه للشراء 

52.06 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر اليوم

52.05 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم

51.75  جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم 

51.97 جنيه.

سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصري البنك الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار.. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

مشغولات ذهبية

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. التعليم تعلن رسمياً موعد بدايته

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

الذروة الجمعة والسبت.. اضطرابات جوية مرتقبة بسبب "الحسومات الربيعية"| تفاصيل

ترشيحاتنا

حادث تصادم بين سيارات على الطريق الأوسطي

وجود إصابات.. حادث تصادم بين عدد من السيارات على الطريق الأوسطي

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو لمطاردة 3 أشخاص لرجل وزوجته بالإسكندرية

فرد الأمن

حجز الحكم على رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

بالصور

الجلوكوما .. مرض العين الصامت قد يسرق البصر دون إنذار

الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار
الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار
الجلوكوما .. مرض العين الصامت الذي قد يسرق البصر دون إنذار

الحلقة 21 من "على قد الحب" يدخل ضمن الأعلى مشاهدة على Watch It"

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات
طريقة عمل مشروب السوبيا في البيت.. مشروب رمضاني منعش بطعم المحلات

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد