بعد تراجعه أمس.. ترقب في البنوك لتحركات الدولار أمام الجنيه اليوم

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 11 مارس 2026، وذلك بعد التراجع المفاجئ الذي سجله في ختام تعاملات أمس داخل عدد من البنوك العاملة في السوق المحلية.

ويترقب المتعاملون في سوق الصرف تحركات العملة الأمريكية خلال الساعات المقبلة، خاصة في ظل حالة التذبذب التي شهدتها الأسعار مؤخرًا بين الارتفاع والتراجع داخل القطاع المصرفي.



ومع بداية التعاملات الصباحية.. جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أبوظبي الإسلامي عند مستوى 52.76 جنيه للشراء مقابل 52.86 جنيه للبيع.

فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 51.37 جنيه للشراء مقابل 51.47 جنيه للبيع.

ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 52.73 جنيه للشراء مقابل 52.86 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في بنك مصر 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB بلغ سعر الدولار 51.94 جنيه للشراء و52.04 جنيه للبيع.

أما في البنك المصري الخليجي فسجل الدولار 51.80 جنيه للشراء مقابل 51.90 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أغريكول نحو 51.70 جنيه للشراء مقابل 51.80 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 51.93 جنيه للشراء و52.03 جنيه للبيع



