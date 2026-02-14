زيلينسكي: طهران تزود روسيا بمسيرات تقتل الأوكرانيين.. ويجب التصدي للنظام الإيراني

قال الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، اليوم "السبت"، إنه يجب التصدي للنظام الإيراني فوراً، مشيراً إلى أن أوكرانيا ستنتج ما يكفي من المسيرات الاعتراضية لجعل طائرات شاهد "بلا جدوي".



وتطرّق زيلينسكي خلال حديثه في مؤتمر ميونخ للأمن، إلى الوضع في إيران، مشيراً إلى المظاهرات التي شهدتها ميونخ والداعية إلى تغيير النظام هناك.

وأضاف أن أوكرانيا لا تربطها حدود بإيران ولا تخوض صراعاً مباشراً مع نظامها، لكنه لفت إلى أن طهران تواصل تزويد روسيا بطائرات مسيّرة تُستخدم في قتل الأوكرانيين.

وتابع: "النظام الإيراني ألحق بالفعل، ولا يزال قادراً على إلحاق، ضرر أكبر مما يمكن أن تسببه أنظمة عديدة أخرى خلال قرن كامل.. عندما يُمنح الوقت، فإنه يقتل المزيد فقط.. يجب إيقافه فوراً."