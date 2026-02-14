بطلان عقاب طلاب جامعة ستانفورد على خلفية احتجاجات دعامة لفلسطينيين

أعلن ‌قاضي محكمة عدم صحة المحاكمة في قضية خمسة طلاب بجامعة ستانفورد وتتعلق بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين عام ​2024، عندما تحصن المحتجون داخل مكتب رئيس الجامعة.

وكان 12 محتجاً قد اتهموا في بادئ الأمر في العام الماضي بجريمة التخريب، وفقاً لممثلي الادعاء العام الذين قالوا إن مشتبهاً واحداً على الأقل دخل المبنى عن طريق كسر نافذة.

واعتقلت الشرطة 13 شخصاً في الخامس من يونيو 2024 على خلفية الحادث، وقالت الجامعة إن ‌المبنى تعرَّض ‌لأضرار جسيمة.

تم النظر في القضية ​في ‌محكمة ⁠سانتا ​كلارا العليا ⁠ضد خمسة متهمين بتهمة التخريب الجنائي والتآمر الجنائي للتعدي على ممتلكات الغير. ووافق الباقون في وقت سابق على صفقات تفاوض أو برامج تحويل.

كانت التهم من بين أخطر ​التهم الموجهة إلى المشاركين ‌في حركة الاحتجاج المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية ‌عام 2024، والتي طالب فيها المحتجون بإنهاء حرب إسرائيل في قطاع غزة ودعم واشنطن لحليفتها، إلى جانب سحب أموال جامعاتهم من الشركات الداعمة لإسرائيل.

وقال ممثلو الادعاء في القضية إن المتهمين شاركوا في ‌تدمير ممتلكات بشكل غير قانوني. وأوضح جيف روزن المدعي العام لمقاطعة سانتا كلارا في بيان: «هذه القضية ⁠تتعلق ⁠بمجموعة من الأشخاص دمروا ممتلكات الغير وتسببوا في أضرار بمئات الآلاف من الدولارات. وهذا مخالف للقانون»، مضيفاً أنه سعى إلى إجراء محاكمة جديدة.

وأفاد أنتوني براس، محامي أحد المحتجين، لصحيفة «نيويورك تايمز» أن جانبه لا يدافع عن الفوضى بل «مفهوم الشفافية والاستثمار الأخلاقي». وتابع براس: «هذا انتصار لهؤلاء الشباب ذوي الضمير الحي وانتصار لحرية التعبير».