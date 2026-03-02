رامي صبري لزوجته عبر إنستجرام: نمبر وان في أكل رمضان

شارك الفنان رامي صبري، متابعيه صورة مع زوجته من منزلهما، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب رامي صبري عبر ستوري حسابه، تعليقا على الصورة: “نمبر وان في أكل رمضان”.

كان الفنان رامي صبري، قد شارك جمهوره بصورة جديدة جمعته بزوجته أثناء أدائهما مناسك العمرة، وذلك من داخل ساحة المسجد النبوي الشريف، في أجواء روحانية مميزة.

وظهر رامي صبري مرتديًا الزي التقليدي، بينما ظهرت زوجته بملابس محتشمة، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين حرصوا على توجيه الدعوات لهما، متمنين لهما عمرة مقبولة.