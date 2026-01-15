رامي صبري وزوجته يؤديان العمرة ويشاركان صورة من المسجد النبوي





شارك الفنان رامي صبري جمهوره بصورة جديدة جمعته بزوجته أثناء أدائهما مناسك العمرة، وذلك من داخل ساحة المسجد النبوي الشريف، في أجواء روحانية مميزة.





وظهر رامي صبري مرتديًا الزي التقليدي، بينما ظهرت زوجته بملابس محتشمة، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين حرصوا على توجيه الدعوات لهما، متمنين لهما عمرة مقبولة.





وحصدت الصورة إعجابًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع حرص رامي صبري على مشاركة جمهوره بلقطات إنسانية وروحانية من حياته بعيدًا عن أجواء الفن



حقق رامي صبري فى أولى حفلاته بعام 2026 واحدة من أضخم سهرات مهرجان الفسطاط الشتوي من حيث التجهيزات والحضور الجماهيري غير المسبوق منذ انطلاقة فعاليات المهرجان في منتصف نوفمبر الماضي.

صعد رامي على خشبة المسرح بكامل لياقته بجوار فرقته الموسيقية ومرددا أغنية "كل حاجة فيها حلوة" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.



وأشعل رامي الحفل بوصلة طربية رومانسية من أغانية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة الى أغاني ألبومه الاخير "انا بحبك انت" والعديد من الاغاني التي قدمها بتوزيعات جديدة مميزة منها انا بعترفلك والكلام كله عادي بالإضافة إلى "وبقابل ناس" .



وحرص رامي في بداية حفله على توجيه كملة تهنئة للجمهور بالعام الجديد وتمنى لهم والشعوب العربية الخير والسلام الدائم .



وكان رامي قد تألق مؤخرا بجولة غنائية ناجحة بمختلف الدول العربية والاوروبية.





