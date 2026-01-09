رامي صبري يتألق بأولى حفلاته في 2026

حقق رامي صبري فى أولى حفلاته بعام 2026 واحدة من أضخم سهرات مهرجان الفسطاط الشتوي من حيث التجهيزات والحضور الجماهيري غير المسبوق منذ انطلاقة فعاليات المهرجان في منتصف نوفمبر الماضي.

صعد رامي على خشبة المسرح بكامل لياقته بجوار فرقته الموسيقية ومرددا أغنية "كل حاجة فيها حلوة" وسط عاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.



وأشعل رامي الحفل بوصلة طربية رومانسية من أغانية المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني بالإضافة الى أغاني ألبومه الاخير "انا بحبك انت" والعديد من الاغاني التي قدمها بتوزيعات جديدة مميزة منها انا بعترفلك والكلام كله عادي بالإضافة إلى "وبقابل ناس" .



وحرص رامي في بداية حفله على توجيه كملة تهنئة للجمهور بالعام الجديد وتمنى لهم والشعوب العربية الخير والسلام الدائم .



وكان رامي قد تألق مؤخرا بجولة غنائية ناجحة بمختلف الدول العربية والاوروبية.

وسبق وان طالب رامي صبري بإطلاق مبادرة لإقامة حفلات غنائية ترفيهية بشكل منتظم ودائم بمختلف محافظات الجمهورية مشيرا الى امتلاك مصر لعدد كبير من النجوم والكوادر الفنية والتنظيمية والتى تعد قوة ناعمة لمصر لا يستهان بها.

اشار رامي الى ضرورة توجيه قوة مصر الناعمه الى دعم السياحة واضفاء البهجة على الجمهور المصري الذى يستحق أن نساهم في إسعاده.