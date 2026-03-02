قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
من الصواريخ إلى النووي.. ترامب يكشف المحاور الأربعة للحرب ضد إيران
مسلسل فن الحرب الحلقة 13.. مفاجأة صادمة لـ يوسف الشريف
فن وثقافة

بعد انتهاء تصوير الست موناليزا ...أول ظهور لـ مي عمر بعد وفاه والدها

طاقم تصوير الست موناليزا
طاقم تصوير الست موناليزا
ميرنا محمود

أعلنت الفنانة شيماء سيف عن انتهاء تصوير مسلسل الست موناليزا وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

نشرت شيماء سيف صوره مع طاقم العمل و علقت كاتبه:الحمد لله فركش مسلسل الف شكر لكل الكرو الجميل ده كلكم حبايبي واغلى اخوات وعيلة واتشرفت انى كنت وسطكم ومبروك عليكم النجاح الكبير تعبنا ولقينا بفضل الله.

و أضافت :بحبك يامى يا بطلة بمعنى الكلمة . ربنا يكتبلك النجاح دايم لانك تستاهليه.

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، ومنصة شاهد، الحلقة 12 من مسلسل الست موناليزا، للفنانة مي عمر، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، وذلك بعد تأخر عرضها أمس السبت.

بدأت أحداث مسلسل الست موناليزا، بمشاجرة حسن (أحمد مجدي) مع أدهم (حازم إيهاب)، بعدما وجد الاخير خارج مع موناليزا (مي عمر) منزلها، فيقوم أدهم بضرب حسن في الشارع ويحذره بألا يتعرض لموناليزا مرة أخرى.

يقوم أدهم، بمصارحة موناليزا، بحبه لها ويطلب منها الزواج وبالفعل يتزوجان ويسافران الفيوم لقضاء شهر العسل.

وفي نهاية الحلقة، يقوم حسن بإرسال فيديو إلى موناليزا، تظهر فيه عفاف (وفاء عامر) مع أدهم في شقته، لتكتشف بعدها أن عفاف عشيقة أدهم وليست شقيقته، بينما تذهب عفاف وأدهم إلى حسن ويأخذان منه أموال مقابل ما فعلوه مع موناليزا.

أغنية مسلسل الست موناليزا

كان تم طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا، للفنانة مي عمر، قبل بداية الموسم الدرامي الرمضاني.

والأغنية بعنوان “عوضي على الله” من غناء المطربة مها فتوني ومن ألحان: هيثم نبيل، وتوزيع: خالد نبيل.

مسلسل الست موناليزا

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

ويشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.

