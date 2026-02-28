قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسلسل الست موناليزا الحلقة 11.. قصة حب بين مي عمر وحازم إيهاب

سعيد فراج

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، الحلقة 11 من مسلسل الست موناليزا، للفنانة مي عمر، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

وخلال أحداث مسلسل الست موناليزا الحلقة 11، تخرج موناليزا (مي عمر) من السجن وتزور قبر خالها وزوجته، بينما تذهب رحاب (جوري بكر) لـ حسن (أحمد مجدي) الطالبه بأموالها الذي استولى عليها وتهدده برفع قضايا عليه بإيصالات الأمانة، كما تشهد الحلقة قصة حب بين موناليزا (مي عمر) وأدهم (حازم إيهاب). 

أغنية مسلسل الست موناليزا

وكان تم طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا، للفنانة مي عمر، قبل بداية الموسم الدرامي الرمضاني. 

والأغنية بعنوان “عوضي على الله” من غناء المطربة مها فتوني ومن ألحان: هيثم نبيل، وتوزيع: خالد نبيل. 

 

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

يشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد. 

مسلسل الست موناليزا مي عمر وفاء عامر حازم إيهاب

