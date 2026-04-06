محافظ أسوان يشارك فى إطلاق المرحلة الرابعة من "مبادرة المشروعات الخضراء الذكية"

شارك المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان فى إطلاق الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمرحلة الرابعة من “ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ”، وسط مشاركة لوزراء التخطيط والتعليم العالى ، ورئيسة المجلس القومى للمرأة .

وتأتى هذه المرحلة استكمالاً لنجاحات الدورات السابقة فى تعزيز العمل المناخى وتوطين أهداف التنمية المستدامة بكافة المحافظات ، مع التركيز على الإبتكار المحلى وتمكين الشباب والمرأة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات البيئية وتحفيز الاقتصاد الأخضر ، وسيتم فتح باب التقديم للمشروعات فى كافة محافظات الجمهورية عبر المنصة الإلكترونية بدءاً من 15 أبريل الجارى .

وتشمل المبادرة 6 فئات: (المشروعات الكبيرة، المتوسطة، الصغيرة المحلية، الشركات الناشئة، المشروعات التنموية للمرأة، والمبادرات غير الهادفة للربح ) ، فيما تمثل المبادرة أداة وطنية فاعلة لربط التخطيط بالتنفيذ الميدانى وتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات ذات أثر بيئى حقيقى ، والمرحلة الرابعة ستركز بشكل أساسى على جودة المشروعات وإستدامتها ، وسنقدم كافة سبل الدعم الفنى للمشاركين لضمان تمثيل مصر بشكل مشرف في المحافل الدولية ، وبناء مستقبل أكثر إخضراراً للأجيال القادمة.

وتعمل المبادرة على استهداف المشروعات التى تدمج بين الحلول الذكية (التحول الرقمى والذكاء الإصطناعى) والمعايير البيئية الخضراء، مع تكثيف دور المحافظات واللجان التنفيذية فى تقييم المشروعات وضمان قابليتها للتنفيذ وتعظيم أثرها الإقتصادى ، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير التمويل والخبرات الفنية اللازمة لتسريع وتيرة التحول للاقتصاد المستدام ، فضلاً عن تدريب وتأهيل المشاركين من خلال برامج متخصصة لرفع وعى المبتكرين ودعم قدرة مشروعاتهم على المنافسة محلياً ودولياً.