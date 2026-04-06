المغرب ومصر تتفقان على تعزيز التعاون الاقتصادي والشراكات الثنائية

أعربت المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية، اليوم "الإثنين" بالقاهرة، عن حرصهما على الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي الثنائي في إطار شراكة شاملة.

وأعرب البلدين، في محضر الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المغربية المصرية التي انعقدت برئاسة رئيس الحكومة المغربي، عزيز أخنوش، ورئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن رغبتهما في تطوير العلاقات الثنائية وحرصهما على الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي في إطار شراكة شاملة ترتكز على الاستفادة من الخبرات والإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها البلدين.

كما أكد البلدين رغبتهما في العمل على تدفق الاستثمارات في الاتجاهين وزيادة التبادل التجاري وإقامة شراكات صناعية بينهما تحقق الفائدة المشتركة لكل من المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية.