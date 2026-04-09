مدرب فاقد الثقة.. أحمد عبد الباسط يهاجم أرني سلوت بسبب محمد صلاح

وجه الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، انتقادات لاذعة للهولندي أرني سلوت المدير الفني للريدز، بسبب عدم مشاركة الدولي المصري محمد صلاح في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا .

وكتب عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: "وجود محمد صلاح على دكة البدلاء بقرار من آرني سلوت أمام باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمر غير مفهوم.

واضاف"سلوت هذا الموسم فعل كل شيء ليُبعد صلاح عن مستواه، بعد الموسم الخيالي الذي قدمه العام الماضي، ومن الصعب أن يتراجع مستوى لاعب في العالم بهذا الشكل خلال أشهر، إلا إذا كانت هناك قرارات فنية غريبة من مدرب فاقد الثقة.

واختتم "للأسف، هذه القرارات يدفع ثمنها محمد صلاح، وكذلك ليفربول، الذي أصبح قريبًا من الخروج من دوري أبطال أوروبا".

وخسر فريق ليفربول مساء الأربعاء، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين دون رد، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-26.