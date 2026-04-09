وليد علي: محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ وحكيمي ثانيًا

تحدث وليد علي، نجم المنتخب الكويتي السابق، عن ذكرياته مع المنتخب والأندية وتحدث عن ترتيب أفضل اللاعبين العرب عبر التاريخ.

وقال وليد علي، خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور، تقديم الإعلامي خالد الغندور: "سبق ولعبت لنادي الكويت الكويتي، وخضت مباراة قوية بنهائي البطولة العربية أمام نادي الزمالك في موسم ٢٠٠٣ ونجح الفارس الأبيض في الفوز والتتويج باللقب وكانت مواجهة قوية للغاية".

وأضاف وليد: "أسرتي بالكامل كانت تشجع نادي العربي وكان حلم لي وأنا صغير أن انتقل إلى نادي العربي، ولكن انتقلت إلى نادي الكويت وكان من أفضل قرارات حياتي وقضيت سنوات رائعة رفقة الفريق وكان يمتلك إدارة احترافية".

وتطرق وليد علي للحديث عن هدفه التاريخي في مباراة الكويت والسعودية بنهائي كأس الخليج عام 2010، حيث أكد أن هذا الهدف لن ينسى في تاريخ الكويت حيث سجل هدفًا تاريخيًا في المواجهة بالأوقات الإضافية ونجحنا في التتويج باللقب.

وشدد، بعد هدفي التاريخي ركضت في الملعب من الفرحة وقلت للمدرب وقتها "تعبت من الركض أكثر من المباراة كاملة وأريد التغيير"، وحققنا اللقب وقتها.

وتطرق وليد علي للحديث عن نجوم الكرة العربية عبر التاريخ، حيث أكد أن لو وضع ترتيب للاعبين سيكون بن عرفة في المركز السادس والمغربي حكيم زياش في المركز الخامس ورياض محرز في المركز الرابع ورابح مجر في المركز الثالث.

ويأتي أشرف حكيمي ثانيًا، بينما يتصدر القائمة محمد صلاح، حيث يتمتع صلاح وحكيمي باستمرارية رائعة في الملاعب الأوروبية وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

وواصل، أحمد حسام ميدو لاعب كبير وكان يتمتع بإمكانيات "غير طبيعية" ولكنه لم يتمتع بالاستمرارية وأحبه كلاعب وكمحلل.